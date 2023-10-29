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Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

2023-10-29 07:15:04
Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. İstanbul tarihi bir ana daha şahitlik ederken 7'den 70'e tüm Türkiye, miting alanına akın etti. Milyonlarca yürek, Filistin'in İsrail eliyle yaşadığı vahşetin son bulması için bir araya gelirken Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşması ise dünya basınında geniş yer buldu.

#1
Foto - Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

7 Ekim'den bu yana Gazze'de her türlü savaş suçunu işleyip soykırıma imza atan İsrail, dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor.

#2
Foto - Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. Vatandaşlar mitinge Türk ve Filistin bayraklarıyla geldi.

#3
Foto - Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

DÜNYA BASININDA ERDOĞAN YANKISI Milyonlarca yürek, Filistin'in İsrail eliyle yaşadığı vahşetin son bulması için tek yürek olurken Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşması ise dünya basınında geniş yer buldu.

#4
Foto - Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

EL CEZİRE BAŞKAN ERDOĞAN'IN CÜMLELERİNE DİKKAT ÇEKTİ Katar merkezli El Cezire haber ajansı, İstanbul'daki miting ile ilgili haberinde Başkan Erdoğan'ın "Gazze katliamının asıl suçlusu Batı" şeklindeki cümlesine dikkat çekti ve "Erdoğan, Hamas'ın 'terör örgütü' olmadığını söyledi ve İsrail'i 'işgalci' olarak nitelendirdi." İfadesini kullandı.

#5
Foto - Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

El Cezire haber ajansı Başkan Erdoğan'ın "İsrail'in savaş suçlusu olduğunu tüm dünyaya anlatacağız, bunun hazırlıklarını yapıyoruz" cümlesini vurgularken İsrail'i kastederek söylediği "Batı'nın size borcu var ama Türkiye'nin size borcu yok" sözlerine dikkat çekti.

#6
Foto - Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

GAZZE'DEKİ KATLİAM BATI'NIN SUÇU Hindistan merkezli Wio News haber ajansı ise Büyük Filistin Mitingini "Gazze'deki katliam Batı'nın suçu" başlığı ile gördü. Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Batı'nın desteğini almadan adım atamayacağına yönelik sözlerine dikkat çeken Wio News, Başkan Erdoğan'ın İsrail'i savaş suçlusu olarak nitelendirdiğine de dikkat çekti.

#7
Foto - Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

"ANAVATANIMIZIN AYRILMAZ PARÇASIYDI" Hindistan merkezli site, ayrıca, Başkan Erdoğan'ın "Gazze geçmişte anavatanımızın ayrılmaz bir parçasıydı." şeklindeki sözlerine ve Türkiye'nin Gazze felaketine izin vermeyeceğine yönelik vurgusu da yer aldı.

#8
Foto - Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

Hindistan merkezli bir diğer haber ajansı NDTV4 ise "Erdoğan İstanbul'da binlerce kişilik Gazze mitinginde Batı'yı baş suçlu olarak tanımladı" başlığını kullandı.

#9
Foto - Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

"İSTANBUL'DA FİLİSTİN YANLISI BÜYÜK MİTİNG" Tahran merkezli Mehr News, "İstanbul'da Filistin yanlısı büyük miting" başlıklı haberinde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Gazze için tek yürek olan yüz binleri paylaştı.

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Foto - Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

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