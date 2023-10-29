Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. İstanbul tarihi bir ana daha şahitlik ederken 7'den 70'e tüm Türkiye, miting alanına akın etti. Milyonlarca yürek, Filistin'in İsrail eliyle yaşadığı vahşetin son bulması için bir araya gelirken Başkan Erdoğan'ın tarihi konuşması ise dünya basınında geniş yer buldu.