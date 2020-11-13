Dünya adım adım… Uzmanlar milyonlara çağrı yaptı! Kritik eşik aşıldı

Norveçli bilim insanların tarafından yapılan yeni bir araştırmada, sera gazı emisyonlarını önlenmenin dünyayı iklim değişikliği nedeniyle sürüklendiği felaketten koruyamayacağı belirtildi. 2015 yılında 200 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması, dünyadaki sera gazlarının azaltılarak yüzyılın sonuna kadar dünyadaki küresel sıcaklık artışının 1,5 derece altında tutulmasını hedefliyor. Ancak, yeni çalışmaya göre insanlık yarından itibaren sera gazı emisyonlarını durdursa bile bu dünyayı yüzyıllar boyunca ısınmaktan ve okyanusların yükselmesinden koruyamayacak. Araştırmacılar, hali hazırda devam eden ve çözünmesi yüzyıllar süren karbon kirliliği nedeniyle doğanın bozulmaya devam edeceğini belirterek, küresel ısınmayla mücadele için eşiğin çoktan geçildiğini açıkladı.