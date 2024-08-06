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Aktüel
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Dünürler arasında bıçaklı kavga

2024-08-06 08:13:40
Dünürler arasında bıçaklı kavga

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde dünürler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 5 kişide darp edilerek yaralandı.

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Foto - Dünürler arasında bıçaklı kavga

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; henüz bilinmeyen bir sebepten damat ve gelin tarafı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, olayda Ü.S. bıçakla, 5 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Foto - Dünürler arasında bıçaklı kavga

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