Dünden beri akıyor maşallah... İsrailli yarbay ve ekibi cehenneme postalandı
Dün Hizbullah'ın havaya uçurduğu Alexander isimli İsrailli teröristin ardından bugün güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dün Hizbullah'ın havaya uçurduğu Alexander isimli İsrailli teröristin ardından bugün güzel haberler gelmeye devam ediyor.
Gelen yeni bilgilere göre, Lübnan'ın güneyinde düzenlenen saldırıda en az 4 İsrail askeri öldü. Ölen askerlerde birinin yarbay rütbesinde bir tank tabur komutanı olduğu ifade edildi.
İsrail ordusu, gece saatlerinde Güney Lübnan'da düzenlenen Hizbullah saldırısında yaşanan ölümleri doğruladı. Ölen subayın, Beyt HaŞita'dan 32 yaşındaki Yarbay Dor Gedalia Ben Simhon olduğu bildirildi. Ben Simhon, 401. Zırhlı Tugay'a bağlı 52. Tabur'un komutanıydı.
Gece yarısından kısa süre sonra yaşanan olayda, bir İHA ya da tanksavar füzesi Güney Lübnan'ın Kefr Tibnit köyünde bir tankı vurdu.
Tank içerisindeki dört askerin tamamının ölümüne yol açan patlamanın kesin nedeni soruşturuluyor.
MepaNews'in aktardığına göre Ben Simhon, Nisan ayında Güney Lübnan'da düzenlenen bir diğer saldırıda ağır yaralanan önceki tabur komutanının yerine atanmıştı.
Dün de Lübnan'dan güzel haberler gelmişti. Hayfa'dan 29 yaşındaki Başçavuş Alexander Filin'in, Hizbullah tarafından düzenlenen bombalı saldırıda havaya uçtuğu, 7 teröristin ise yaralandığı belirtilmişti.
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