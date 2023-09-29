Dümene bak dümene! İşte dolandırıcıların yeni taktiği

Son zamanlarda dolandırıcıların birçok yöntem geliştirdiğini ifade eden avukat Cüneyt Fidan, "Son vakitlerde de en çok karşılaştığımız yöntemlerden bir tanesi, dolandırıcıların hukuk bürolarını ve avukat isimlerini kullanmaları. Bu dolandırıcılar, kendilerini sanki bir hukuk bürosuymuş ya da avukatmış gibi göstererek, vatandaşlara borçlu olduklarını ve belirli süre içerisinde borçlarını ödemeleri gerektiğini söylemektedirler. Yine bu dolandırıcılar vatandaşlara, haklarında icra takibi başlatıldığını veya borcu ödemezlerse borcun 2'ye, 3'e katlanacağını söylemektedirler. Vatandaşlara bu konuda çok dikkat etmesini söylüyoruz. Her atılan mesaja, her yapılan aramaya inanmamaları gerektiğini söylemek istiyorum. Devletimizin geliştirip hizmete açtığı e-devlet ve UYAP vatandaş aracılığıyla bütün vatandaşlarımız haklarında icra takibi olup olmadığını sorgulayabilirler. Eğer böyle bir arama veya mesaj alan bir vatandaşımız, hakkında icra takibi başlatıldığı söyleniyorsa kendisine hemen e-devlet veya UYAP Vatandaş aracılığıyla icra takibi olup olmadığını sorgulayabilir" ifadelerini kullandı.