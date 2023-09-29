Dümene bak dümene! İşte dolandırıcıların yeni taktiği

Dolandırıcılar ile bilerek iletişime geçtiğini kaydeden Mert Gürenç, "Telefonumda ağır ceza mahkemesinde dosyam olduğunu, cezam olduğunu yazan mesaj gördüm. Hemen telefon numarasını aradım ama biliyordum ağır cezada benim dosyam yok. E-devletten sürekli olarak kontrol ederim. Daha sonra kendilerini aradım. Hukuk bürosu dediler. Yasa dışı bahis sitelerinde oyun oynadığım için 58 bin lira civarında cezam olduğunu ama İstanbul Anadolu Sarayı'nı arayarak uzlaştırmada 18 bin TL'ye düşüreceğini söylediler. Hukuk bürosundan beni oraya yönlendirdiler. O da nasıl oluyorsa. Mali müşavir İlker Bey isminde biri çıktı. 'Dosyanız var. 18 bin TL ödediğiniz takdirde kalkacak' dedi ama bilmiyorlar ki benim bahis sitelerinde oyun oynamadığımı. İddia, kumar gibi şeylerle işim yok. Daha sonra kendisine İhlas Haber Ajansı muhabiri olduğumu söyledim. O da bana, 'Aaa ne kadar güzel. Bende ünlü olmak istiyordum' gibi bir cevap verdi. Aslında komik ama maalesef sıkıntılı bir durum. Bu tarz olaylarda e-devlet şifrenizle girip, kontrol edebilirsiniz. Hemen verdikleri adrese para göndermeyin çünkü 'İl dışındayım' dediğimde İBAN adresi verdiler. Adrese bakıyorsanız Baran Gümüş adında birine ait" dedi.