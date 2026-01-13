Düğünlerin vazgeçilmeziydi! Çeyrek altının fiyatını gören resmen apışıp kalıyor
13 Ocak sabahı gram altın 6.375 TL civarında seyrederken, Kapalıçarşı'da fiziki gram 6.455 TL, çeyrek altın ise 10.525 TL seviyesinden satılıyor.
Altın fiyatlarında hareketli bir hafta başlarken, küresel piyasalarda ons altın haftanın ilk işlem gününde 4.630 dolarla rekor seviyeyi test etti. Yeni günde işlemler TSİ 06.00 itibarıyla 4.595 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.
Spot piyasada işlem gören gram altın fiyatı 6.419 TL ile zirveyi görürken, 13 Ocak 2026 sabahı 6.375 TL seviyesinden güne başladı. Rekor denemesinin ardından altın fiyatlarında zirveye yakın görünümün sürdüğü ifade ediliyor.
Öte yandan Kapalıçarşı'daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatının 6.455 TL, çeyrek altın satış fiyatının ise 10.525 TL'den gerçekleştiği kaydedildi. Son haftalarda artan jeopolitik risklerin piyasalarda güvenli liman talebini tetikleyerek altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklediği belirtiliyor. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çabalardan henüz sonuç alınamaması, ABD-Venezuela gerilimi, Başkan Trump'ın Grönland yaklaşımı ve İran'daki protestolar yakından izleniyor.
Piyasalar yeni haftaya FED Başkanı Jerome Powell hakkında soruşturma haberiyle başlarken, bu gelişmenin ABD'de para politikasının geleceğine yönelik endişeleri artırdığı değerlendiriliyor. Powell'a yönelik "yenileme projesi" tartışmaları ve Fed'in bağımsızlığına dair kaygılar da gündeme taşındı.
Bu arada Goldman Sachs'ın, daha önce mart olarak belirlediği FED'den ilk faiz indirimi tahminini haziran ayına ötelemesi de dikkat çekti.
Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri bekleniyor. FED'in faiz politikası açısından yakından takip edilen veride, aylık artışın yüzde 0,3 seviyesinde gelmesi beklentisi öne çıkıyor.
