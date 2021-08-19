Düğün için Kabil'e gitti! Yaşadıkları dünyayı dehşete düşürdü

Pam French, yıllar önce Helmand'daki bir özel kuvvet üssünde birlikte çalıştığı 30 yaşındaki Nawaz'la telefondaydı. O sırada arkadan, Nawaz'ın doğru evraklara sahip olmadığının söylendiğini duydu. Palmer, "Durumunu kontrol etmek için aramıştım ve olup biten her şeyi duydum" dedi ve devam etti: "Gelen sesler tam bir kaostu. Telefonu bir askere vermesini istedim. Tüm evrakların doğru ve gerekli onaylara sahip olduğunu, uçağa alınması gerektiğini açıkça anlattım. Askerlerin sesi paniğe kapılmış gibiydi. Bu da içinde oldukları durumu düşününce pek şaşırtıcı sayılmaz. Bekledim ve daha sonra onun ve ailesinin geçişine izin verildiğini ve daha sonra uçacaklarını duydum."