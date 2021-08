Düğün için Kabil'e gitti! Yaşadıkları dünyayı dehşete düşürdü

15 Ağustos - Şimdi işler gerçekten değişiyor. İnsanlar her şeyi çalmaya başladı. Bankamatikler boşaltıldı ve şehrin her yerine kontrol noktaları kuruldu. Uçuşumuz için endişeleniyorum, bu yüzden İngiliz Büyükelçiliğine gidiyorum. Herkes gitti. Her şey bitti. Herkes kaçıyor. Bu tam bir kaos. Sandaletimle kaçtım. Onlardan uzaklaşmak için 35 kilometre koşmalıyım. Ne kadar korkutucu olduklarını anlatamam. Onları hayatımda daha önce hiç görmemiştim. Onlarla yüz yüze gelmek dehşet verici.