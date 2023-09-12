Dudak uçuklatan rakam! Düğün değil sanki altın madeni

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Gevdan aşiretine mensup AK Parti Belediye Başkanı Habip Aşan'ın oğlu Rıdvan Aşan ile Meryem Aşan için görkemli bir düğün töreni yapıldı. Konser havasında geçen 2 gün 2 gecelik düğüne yurt dışı ve yurt içinden 7 bin davetli katıldı. Aşiret düğününde geline 1 kilo altın, damada 5 milyonluk takı takıldı. Irak, Belçika gibi ülkelerin yanı sıra ülkenin dört bir yanından belediye başkanları, aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş adamları ve çok sayıda misafirler Kato Dağı eteklerinde şarkılar eşliğinde halaylar çekti. 2 gün süren düğün için 3 milyonluk masraf yapıldı. Dudak uçuklatan görkemli düğünde kaymakam ve komutanlar da halay çekti.