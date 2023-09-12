Dudak uçuklatan rakam! Düğün değil sanki altın madeni

İstanbul’dan gelen İş adamı Sıddık Sadıkoğlu ise düğünden çok 20 yıl önce gittiği Beytüşşebap’ta müthiş bir değişim olduğunu ifade etti. Sadıkoğlu, "Belediye başkanımızın oğlunun düğünü için geldim. Burada Cumhurbaşkanımızın yatırımlarını gördüm. Yollarımız yapılmış ve çok yatırım yapılmış, bu düğün sayesinde buradayım. Çok değişmiş ilçemiz, Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gelin ve damada mutluluklar diliyorum. Burada insanların huzur içinde halay çekiyor olması beni mutlu etti" şeklinde konuştu.