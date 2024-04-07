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Otomotiv
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DS Automobiles hayalinizi takas desteği imkânlarıyla gerçekleştirin!

2024-04-07 12:08:00
DS Automobiles hayalinizi takas desteği imkânlarıyla gerçekleştirin!

DS Automobiles, nisan ayına özel satın alma teklifleri sunuyor.

#1
Foto - DS Automobiles hayalinizi takas desteği imkânlarıyla gerçekleştirin!

DS Automobiles'in nisan ayı teklifleri kapsamında, premium SUV modelleri "DS 7 OPERA BlueHDi" ve şarj edilebilir hibrit "DS 7 OPERA E-TENSE 225", "DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 300" ile "DS 7 OPERA E-TENSE 4x4 360" versiyonları takas desteği avantajıyla satışa sunuluyor.

#2
Foto - DS Automobiles hayalinizi takas desteği imkânlarıyla gerçekleştirin!

Şarj edilebilir hibrit teknolojisine sahip "DS 9 E-TENSE" de takas desteği sunulan modeller arasında yer alıyor. DS 7'de tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen iki farklı güç seçeneği sunuluyor. DS 7, 130 HP'lik BlueHDi (Dizel) ve 300 HP'lik E-TENSE 4x4 (Şarj edilebilir hibrit) güç üniteleriyle satışa sunuluyor. DS 9 OPERA E-TENSE 250 modelinde ise DS 9'un güncellenen donanımları kapsamında yeniden tasarlanan gösterge panelinin yanı sıra yenilenen multimedya sistemi "DS IRIS SYSTEM" de bulunuyor.

#3
Foto - DS Automobiles hayalinizi takas desteği imkânlarıyla gerçekleştirin!

Modelde, 81 kW'lık (110 beygir gücü) elektrikli güç ünitesine eşlik eden 200 beygir gücünde, 4 silindirli PureTech motor yer alıyor. Araç, 15,6 kWsa batarya ile WLTP şehir içi döngüsüne göre 85 kilometreye kadar veya WLTP birleşik döngüye göre 75 kilometreye kadar tam elektrikli sürüş imkanı sunuyor.

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