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Yaşam
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Dron ararken yamaçta mahsur kaldılar

2024-09-02 17:39:59
Dron ararken yamaçta mahsur kaldılar

Trabzon'da baba ve oğul düşürdükleri dronu ararken yamaçta mahsur kaldı. İkilinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

#1
Foto - Dron ararken yamaçta mahsur kaldılar

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere mahallesinde düşürdükleri dronu bulmaya çalışırken kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğlunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

#2
Foto - Dron ararken yamaçta mahsur kaldılar

Altındere Mahallesi’nde N.M. ve oğlu O.K.M'nin uçurdukları drone ormanlık bir alana düştü. Dronlarını bulmak amacıyla ormanlık alana giren baba ve oğlu, kayalıklarda mahsur kaldı.

#3
Foto - Dron ararken yamaçta mahsur kaldılar

Yakınlarının durumdan endişelenip ihbarda bulunmasının ardından, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Maçka İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan baba ve oğluna itfaiye merdiveniyle ulaştı. Ekipler, baba ve oğlunu güvenli bir şekilde bulundukları yerden kurtardı.

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