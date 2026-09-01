Gökyüzünde dengeleri değiştirecek gelişme: Türkiye sessiz sedasız Artemis Anlaşmaları'na katıldı

2020 yılında NASA, ABD Dışişleri Bakanlığı ve yedi kurucu ülke tarafından temelleri atılan Artemis Anlaşmaları; uzay faaliyetlerinin barışçıl amaçlarla yürütülmesi, elde edilen bilimsel verilerin kamuoyu ile açıkça paylaşılması, acil durumlarda astronotlara yardım sağlanması ve uzaydaki tarihi alanlar ile eserlerin korunması gibi temel ilkeleri içeriyor. Türkiye’nin bu metne imza atması, yerli uzay projelerinin uluslararası standartlarla uyumunu ve küresel ölçekte tanınmasını kolaylaştırıyor.