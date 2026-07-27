Dost ülkeler peşine düşmüştü: Kaan'ın rakibi KF-21 savaş uçağının fiyatı belli oldu
Dost ülkelerin Milli Muharip Uçak Kaan gelene kadar tedarik etmek istediği Güney Kore yapımı KF-21 savaş uçağının fiyatı belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dost ülkelerin Milli Muharip Uçak Kaan gelene kadar tedarik etmek istediği Güney Kore yapımı KF-21 savaş uçağının fiyatı belli oldu.
Güney Kore'nin geliştirdiği ve "4.5-5. nesil arasında" konumlandırılan KF-21 Boramae savaş uçağının ihracat fiyatına ilişkin ilk somut rakamlar ortaya çıktı. İddialara göre Seul yönetimi, Endonezya'ya 16 adet KF-21 Block 2 savaş uçağını yaklaşık 2 milyar dolar karşılığında teklif etti. Bu da uçak başına yaklaşık 125 milyon dolarlık bir maliyete işaret ediyor.
Uzmanlar, söz konusu rakamın yeni nesil bir savaş uçağı için rekabetçi olduğunu belirtirken, teklifin kapsamına ilişkin önemli belirsizliklerin bulunduğuna dikkat çekiyor.
Henüz resmi olarak açıklanmayan teklifin; silah sistemleri, eğitim, lojistik destek, yedek parçalar ve motorları kapsayıp kapsamadığı bilinmiyor. Bu nedenle uzmanlara göre 125 milyon dolarlık fiyat yalnızca başlangıç maliyeti olarak değerlendirilmeli.
Silah paketleri ve diğer destek unsurlarının eklenmesi halinde toplam maliyetin on milyonlarca dolar daha artabileceği ifade ediliyor.
Seul yönetimi, KF-21'i önümüzdeki yılların en önemli savunma ihracat ürünlerinden biri olarak görüyor. Güney Kore daha önce yaptığı açıklamalarda, KF-21'in Batılı muadillerine göre yüzde 40'a kadar daha düşük maliyetle satın alınabileceğini öne sürmüştü.
KF-21'in fiyatı, dünya pazarındaki diğer modern savaş uçaklarıyla da karşılaştırılıyor. F-35 savaş uçaklarında ülkeye, sipariş adedine ve paketin içeriğine göre fiyatlar ciddi farklılık gösteriyor. Romanya'nın 2024 yılında planladığı F-35 tedarikinde uçak başına maliyetin yaklaşık 225 milyon dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor.
Çekya'nın imzaladığı F-35 anlaşmasında ise uçak başına maliyet yaklaşık 208 milyon dolar olarak hesaplandı. Fransa üretimi Rafale savaş uçaklarında da benzer seviyelerde maliyetler görülüyor. Sırbistan'ın yaptığı anlaşmada uçak başına maliyet yaklaşık 225 milyon avro olarak hesaplandı. Yeni nesil F-16 Block 70/72 savaş uçaklarının ise bazı satış paketlerinde 200 milyon doların üzerine çıktığı, Filipinler'e önerilen pakette ise uçak başına azami maliyetin 279 milyon dolara ulaştığı ifade ediliyor.
Gerçekten yüzde 40 daha ucuz mu? Savunma analistlerine göre modern bir savaş uçağının ortalama maliyetinin yaklaşık 200 milyon dolar olduğu kabul edildiğinde, KF-21'in rakiplerinden yüzde 40 daha ucuz olabilmesi için fiyatının yaklaşık 120 milyon dolar seviyesinde olması gerekiyor.
Bu açıdan bakıldığında 125 milyon dolarlık ilk teklif, Güney Kore'nin daha önce dile getirdiği maliyet avantajına oldukça yakın görünüyor. Ancak nihai satış paketine eklenecek silahlar, bakım hizmetleri ve diğer sistemler nedeniyle gerçek maliyetin daha yüksek olması bekleniyor.
Buna rağmen uzmanlar, KF-21 Boramae'nin hem fiyatı hem de kısa teslimat süresi sayesinde uluslararası pazarda F-35, Rafale ve yeni nesil F-16'lara karşı güçlü bir alternatif olmayı sürdürebileceğini değerlendiriyor.
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