Dost ülkeler peşine düşmüştü: Kaan'ın rakibi KF-21 savaş uçağının fiyatı belli oldu

Çekya'nın imzaladığı F-35 anlaşmasında ise uçak başına maliyet yaklaşık 208 milyon dolar olarak hesaplandı. Fransa üretimi Rafale savaş uçaklarında da benzer seviyelerde maliyetler görülüyor. Sırbistan'ın yaptığı anlaşmada uçak başına maliyet yaklaşık 225 milyon avro olarak hesaplandı. Yeni nesil F-16 Block 70/72 savaş uçaklarının ise bazı satış paketlerinde 200 milyon doların üzerine çıktığı, Filipinler'e önerilen pakette ise uçak başına azami maliyetin 279 milyon dolara ulaştığı ifade ediliyor.