Ankara'da nostaljik işkence: Ellerinde bidonla çeşme kuyruğuna girdiler!

"HER ZAMAN BİR ARIZA ÇIKIYOR" 3 gündür su kesintisi yaşadıklarını ifade eden Yılmaz Irmak, "Marketlerde su bırakmadık. En sonunda da burayı bildiğim için buraya geldim. Buradan su dolduracağız. Çok kişi bilmiyor burayı. Bilseler burada büyük bir kuyruk oluşurdu. Bilen kişiler geliyor. Suyu hem içmek hem de kullanmak için alıyoruz. Buranın tahlili olmuş. İçimi iyi dediler, dolduruyoruz. Sular çok hoş değil, sular kirli, kokuyor sular. Aralıklarla bu Altındağ Mamak tarafından su kesintisi hep yaşanıyor. Her zaman bir arıza çıkıyor. Hep bu ilçeler bu sıkıntıyı yaşıyor. Şu anda 19 litrelik 9-10 şişe getirdim. Bunları doldurup ihtiyaçlarımızı göreceğiz. Komşulara da vereceğim. Bir şekilde ihtiyacımızı göreceğiz." diye konuştu.