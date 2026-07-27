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Ankara'da nostaljik işkence: Ellerinde bidonla çeşme kuyruğuna girdiler!

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Ankara'da nostaljik işkence: Ellerinde bidonla çeşme kuyruğuna girdiler!

Altındağ ve Mamak'ta günlerdir susuz kalan vatandaşlar, marketlerde ambalajlı su bulamadıklarını belirterek CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'ye tepki gösterdi.

#1
Foto - Ankara'da nostaljik işkence: Ellerinde bidonla çeşme kuyruğuna girdiler!

Ankara'da hayat her geçen gün zorlaşıyor. Mansur Yavaş yönetimindeki Başkent'te çok sayıda vatandaş, her gün mağdur ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sağanak yüzünden tüm kenti su basarken şimdi de Altındağ ve Mamak ilçelerinde 3 gündür su olmadığı ortaya çıktı.

#2
Foto - Ankara'da nostaljik işkence: Ellerinde bidonla çeşme kuyruğuna girdiler!

İNSANLAR ÇEŞMELERE AKIN ETTİ Bölgede yaşayan insanlar, 3 gündür evlerinde su olmaması sebebiyle çeşmelere akın etmek zorunda kaldı. Aynı çeşmede, içme suyu kirli diye gelenlerin yanı sıra su kesintisi sebebiyle gelenler de vardı. 3 günün sonunda ASKİ tarafından su kesintisi yaşayan bölgelere yeniden su verildiği ifade edildi.

#3
Foto - Ankara'da nostaljik işkence: Ellerinde bidonla çeşme kuyruğuna girdiler!

"HER ZAMAN BİR ARIZA ÇIKIYOR" 3 gündür su kesintisi yaşadıklarını ifade eden Yılmaz Irmak, "Marketlerde su bırakmadık. En sonunda da burayı bildiğim için buraya geldim. Buradan su dolduracağız. Çok kişi bilmiyor burayı. Bilseler burada büyük bir kuyruk oluşurdu. Bilen kişiler geliyor. Suyu hem içmek hem de kullanmak için alıyoruz. Buranın tahlili olmuş. İçimi iyi dediler, dolduruyoruz. Sular çok hoş değil, sular kirli, kokuyor sular. Aralıklarla bu Altındağ Mamak tarafından su kesintisi hep yaşanıyor. Her zaman bir arıza çıkıyor. Hep bu ilçeler bu sıkıntıyı yaşıyor. Şu anda 19 litrelik 9-10 şişe getirdim. Bunları doldurup ihtiyaçlarımızı göreceğiz. Komşulara da vereceğim. Bir şekilde ihtiyacımızı göreceğiz." diye konuştu.

#4
Foto - Ankara'da nostaljik işkence: Ellerinde bidonla çeşme kuyruğuna girdiler!

"BİZ KENDİ İMKANLARIMIZLA SUYUMUZU TEDARİK EDİYORUZ" Altındağ'da oturduğunu söyleyen Yılmaz Arslan ise, "3 gündür sular kesik. Sular kesik olduğundan çare aradık. Geldik ta Mamak'tan su dolduruyorum şu anda. Gelecek diyorlar, gelmedi. Gece gelecek dediler yine gelmedi. Trafonun mekanik olarak arızalandığını, patladığını söylediler öyle mesajlar geldi bize. Başımızın çaresine bakmaya kalktık, buraya kadar su almaya geldik. İdare etmeye çalışıyoruz. Belediye bir yardımını görmedik, sadece mesajlarla bizi tatmin etmeye çalıştılar. Biz de kendi imkanlarımızla suyumuzu tedarik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Ankara'da nostaljik işkence: Ellerinde bidonla çeşme kuyruğuna girdiler!

SU TEKRARDAN VERİLMEYE BAŞLANDI 3 günlük susuzluk ve şikayetlerin ardından ASKİ Genel Müdürlüğü, P11 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen yangının ardından başlatılan onarım çalışmalarını tamamladı. Altındağ ve Mamak bölgesine yeniden su verilmeye başlandı.

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