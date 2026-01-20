  • İSTANBUL
Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz
Haber Merkezi

Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz

Libya'da Trablus merkezli yönetim dev anlaşmayı kamuoyu ile paylaştı. 2,7 milyar dolar değerindeki anlaşmanın ülke ekonomisine büyük katkı sunacağı belirtiliyor.

#1
Foto - Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz

Mepanews'te yer alan habere göre Libya yönetimi, Misrata Limanı'ndaki Serbest Bölge'nin genişletilmesi ve geliştirilmesi için uluslararası firmalarla stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Hükümet, bu projenin yaklaşık 2.7 milyar dolarlık yabancı yatırım çekeceğini ve ülkenin petrole bağımlı ekonomisini çeşitlendirmeye yardımcı olacağını ifade etti.

#2
Foto - Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz

Başbakan Abdulhamid Dibeybe Pazar günü anlaşmaları duyururken, bölgenin yılda yaklaşık 500 milyon dolar işletme geliri elde edebileceğini söyledi.

#3
Foto - Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz

Dibeybe sosyal medyadaki paylaşımında, "Bu proje Libya'nın büyüklük ve kapasite açısından bölgenin en büyük limanları arasındaki konumunu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda kapsamlı bir uluslararası ortaklık çerçevesinde doğrudan yabancı yatırıma dayanıyor" dedi.

#4
Foto - Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz

Anlaşma, İsviçre merkezli uluslararası Terminal Investment Limited ile imzalandı. Doha merkezli Maha Capital Partners da ortaklığa katılarak uzun vadeli sermaye ve stratejik gözetim sağlıyor.

#5
Foto - Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz

Dibeybe, projenin "hükümetin ekonomiyi canlandırmak, altyapıyı modernize etmek ve devlet varlıklarını sürdürülebilir getiri platformlarına dönüştürmek için verimli dış finansman çekme taahhüdünü yansıttığını" söyledi.

#6
Foto - Dost Libya 2,7 milyar dolarlık dev anlaşmayı duyurdu! Masada bu kez biz yokuz

Libya ekonomisi büyük ölçüde enerji rezervlerine bağımlı durumda. Petrol ekonomik çıktının yüzde 95'inden fazlasını oluşturuyor.

