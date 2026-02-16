Dört gözle bekleniyordu: Otomobil devinden büyük indirim!
Türkiye'nin en gözde markalarından olan Hyundai'nin, kampanyalarına bakıldığında, Tucson aracın tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü. İşte Tucson SUV araçla ilgili detaylar...
Türkiye'de sıfır araç satın almak isteyen birçok kişi; Skoda, Fiat, Hyundai ve Chery dahil olmak üzere pek çok farklı otomotiv şirketinin güncel fiyat listesi ve kampanyalarına göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı tercih etmeye özen gösteriyor. Hyundai otomotiv şirketi de pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ayrıca açıklanan güncel kampanyalarına bakıldığında, Tucson aracın tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü. Bu durum, otomotiv devi gemileri yaktı dedirtebiliyor.
OTOMOTİV DEVİ DUYURDU Hyundai, Türkiye'deki otomotiv devlerinden biri. Zaman zaman duyurduğu kampanyalarla çoğu vatandaşın dikkatini çekiyor. Otomotiv şirketinin güncel kampanyaları incelendiğinde ise, Tucson'un tüm versiyonlarında indirim olduğu anlaşıldı.
Buna göre, en yüksek indirim 152.000 TL ile 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT versiyon araçta bulunuyor. Bunun yanı sıra en düşük indirim 62.000 TL ile 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT versiyon Tucson SUV araçta.
HYUNDAI TUCSON SUV ARAÇ FİYAT LİSTESİ Hyundai otomotiv şirketi, Tucson araçta indirim olduğunu duyurdu. Bu durum, aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 14 Şubat 2026 tarihli Hyundai Tucson fiyat listesi bulunuyor.
Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.351.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.288.000 TL. İndirim: 63.000 TL. Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.741.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.679.000 TL. İndirim: 62.000 TL. Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.904.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.819.000 TL. İndirim: 85.000 TL.
Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.201.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.058.000 TL. İndirim: 143.000 TL. Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.224.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.081.000 TL. İndirim: 143.000 TL. Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.541.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.391.000 TL. İndirim: 150.000 TL.
Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT. Yakıt Tipi: Benzin. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.562.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.412.000 TL. İndirim: 150.000 TL. Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB). Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 2.868.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.799.000 TL. İndirim: 69.000 TL.
Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.348.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.203.000 TL. İndirim: 145.000 TL. Model Yılı: 2025. Versiyonu: 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT. Yakıt Tipi: Dizel. Şanzıman Tipi: DCT. Fiyatı: 3.659.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.507.000 TL. İndirim: 152.000 TL./ kaynak: akşam
