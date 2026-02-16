Dört gözle bekleniyordu: Otomobil devinden büyük indirim!

Türkiye'de sıfır araç satın almak isteyen birçok kişi; Skoda, Fiat, Hyundai ve Chery dahil olmak üzere pek çok farklı otomotiv şirketinin güncel fiyat listesi ve kampanyalarına göz gezdiriyor. Fiyat-performans araştırması yapıyor ve bütçesine en uygun, en kullanışlı aracı tercih etmeye özen gösteriyor. Hyundai otomotiv şirketi de pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ayrıca açıklanan güncel kampanyalarına bakıldığında, Tucson aracın tüm versiyonlarında indirim olduğu görüldü. Bu durum, otomotiv devi gemileri yaktı dedirtebiliyor.