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Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

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Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Dört bakanlığın (Ticaret, Tarım, Hazine ve Çalışma) ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni Hal Yasası taslağıyla tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması, üreticinin ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırması ve marketlerde yerli sebze-meyve satışının teşvik edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle kayıt dışılığın ve vergi kayıplarının önlenmesi, hallerde dijital takibin güçlendirilmesi ve fiyat oluşumunun daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. İşte yeni hal yasasının detayları…

#1
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Milyonlarca vatandaşın dikkatle takip ettiği, hükümetin de yıllardır üzerinde çalıştığı Hal Yasası taslağı düzenlenmiş ve genişletilmiş haliyle Meclis'e gönderildi.

#2
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Sabah’tan Barış Savaş’ın haberine göre, Ticaret, Tarım, Hazine ve Çalışma bakanlıklarının görev alanlarına giren konularda ortaklaşa çalışarak hazırladığı taslağın önümüzdeki günlerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM'ye sunularak kanun teklifi niteliği kazanması bekleniyor.

#3
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Tarımsal üretimde aracı sorununun çözümünden kayıt dışılığın önlenmesine, yerli üretimin desteklenmesinden vergi kaybının sonlandırılmasına kadar pek çok düzenlemeyi içeren genişletilmiş Hal Kanun taslağı 4 bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanarak TBMM'ye gönderildi.

#4
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

ARACILARA KOOPERATİF ÇÖZÜMÜ Taslak üzerindeki nihai çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis'e sunulacak kanun teklifi, Meclis'ten geçerek Remi Gazete'de yayınlanması ile yürürlüğe girecek.

#5
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Edinilen bilgiye göre, yeni Hal Yasası ile aracıların ortadan kaldırılarak, yerel üreticinin kooperatifleşme yöntemiyle kendi ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

#6
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Türkiye genelinde 8 bin 933 tarımsal amaçlı kooperatif bulunurken, yasa kapsamında bu sayının kısa vadede iki katına çıkması hedefleniyor.

#7
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Kooperatif sayısının artırılması ile yerelde üretici dayanışma ile güçlenerek tarladan sofraya kadar olan süreci kendisi yönetebilecek.

#8
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

MARKETLERE YERLİ TEŞVİKİ Ayrıca marketlere yerli sebze-meyve teşviki geliyor.

#9
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Özellikle muz, sarımsak, limon gibi bazı dönemlerde artan ithal meyve-sebze satışını dizginlemek için, kota uygulamasının yanı sıra marketlerin yerli ürün satması teşvik edilecek.

#10
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Rafların hem yüzdesel olarak büyük bölümü yerli ürüne ayrılacak, hem de bu ürünleri satan marketlere vergisel teşvikler sağlanacak.

#11
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

VERGİSEL KAYIPLAR ÖNLENECEK Hazine ve Maliye Bakanlığı ise tarımsal üretimde yaşanan vergi kayıplarını önlemek için yasa kapsamında bir dizi yeni tedbir alıyor.

#12
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Çalışma Bakanlığı da vatandaşın ve tarım çalışanlarının hukukunu korumak için önlemler alıyor.

#13
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Yeni düzenleme kapsamında hallerin modernizasyonu ve dijital takibin sıkılaştırılması hedeflenirken, bu doğrultuda, toptancı hallerinde görev yapan idari personel ve yöneticilerin veri aktarımı, stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerindeki sorumlulukları artacak.

#14
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

HAKSIZ FİYAT OLUŞUMU ÖNLENECEK Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin açıklamasında düzenlemenin temel amacının üretici birliklerini teşvik etmek, çiftçiden perakendeye uzanan zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak olduğunu belirtti.

#15
Foto - Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Hal kayıt sisteminin etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bolat, fiyatların üreticiden başlayarak kayıt içine alınmasının haksız fiyat oluşumlarını önlemede kritik rol oynayacağını söyledi.

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