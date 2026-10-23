Dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanıyor! Yeni hal yasası geliyor

Dört bakanlığın (Ticaret, Tarım, Hazine ve Çalışma) ortak çalışmasıyla hazırlanan yeni Hal Yasası taslağıyla tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması, üreticinin ürününü doğrudan tüketiciye ulaştırması ve marketlerde yerli sebze-meyve satışının teşvik edilmesi hedefleniyor. Düzenlemeyle kayıt dışılığın ve vergi kayıplarının önlenmesi, hallerde dijital takibin güçlendirilmesi ve fiyat oluşumunun daha şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. İşte yeni hal yasasının detayları…