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Ekonomi
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Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar

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Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar

Türkiye'nin mavi sulardaki bereketi Çin'in dikkatini çekti. Pekin yönetimi harekete geçerek tonlarcasını Ankara'dan istedi.

#1
Foto - Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar

Türkiye ile Çin arasında geçen yılın ekim ayında yabani ve yetiştiricilik yoluyla elde edilmiş su ürünleri ihracatına olanak sağlayacak protokoller imzalandı.

#2
Foto - Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar

Protokollerle, avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin Çin'e ihracatında uygulanacak inceleme ve sağlık şartları belirlendi. Böylece başta somon, çipura ve levrek olmak üzere Türkiye'den su ürünlerinin Çin pazarına girişinin kolaylaştırılması yönünde adım atıldı.

#3
Foto - Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, protokollerin ardından Çin'e su ürünleri ihracatında artış kaydedildi. Geçen yılın ocak-eylül döneminde 6 milyon 220 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 190 artarak 18 milyon 7 bin dolara yükseldi. İhraç edilen su ürünlerinin miktarı da yüzde 153 artışla 627 tondan 1588 tona çıktı.

#4
Foto - Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar

Çin'e Türk somonu ihracatı, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 5 milyon 451 bin dolara ulaştı. Bu ülkeye gönderilen Türk somonu miktarı 433 tondan 861 tona yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde ihracat kaydedilmeyen orkinosta ise bu yıl 291 tonluk satıştan 4 milyon 554 bin dolar gelir elde edildi.

#5
Foto - Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar

Deniz hıyarı ihracatı yüzde 138 artışla 3 milyon 637 bin dolara, dondurulmuş salyangoz ihracatı ise yüzde 133 yükselişle 1 milyon 990 bin dolara ulaştı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, Türkiye'de son yıllarda su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli boyuta ulaştığını söyledi. Su ürünleri ihracatının her yıl bir önceki yılı geride bıraktığını ve ihracat başarılarına imza attığını ifade eden Demir, "Çin büyük bir nüfusa sahip. Çin, su ürünleri sektörümüz açısından önemli bir pazar. Bu pazardaki varlığımızı güçlendirmek ve daha fazla ürünümüzü Çinli tüketicilerle buluşturmak istiyoruz. Geçen yıl iki devlet arasında imzalanan iki protokolü de bu açıdan önemli adım olarak değerlendiriyoruz. Avcılık ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerine ilişkin şartların belirlenmesi, ihracatımızı geliştirmek için bir zemin oluşturdu." dedi.

#6
Foto - Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar

Demir, protokollerin ardından ihracatta ilk verilerin ve tablonun kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Çin gibi büyük bir pazarda satışların artmasının üretici ve ihracatçılar için de yeni fırsatlar anlamına geldiğini belirten Demir, şunları kaydetti: "Bu fırsatları düzenli siparişlere ve uzun vadeli ticari ilişkilere dönüştürmek istiyoruz. İhracatı daha da artırmak için ürünlerimizi tanıtmaya, Çin'deki alıcılarla ilişkilerimizi geliştirmeye ve pazarın beklentilerini yakından takip etmeye ihtiyaç var. Kaliteyi koruyarak, istenen sağlık şartlarını karşılayarak ve düzenli ürün tedariki sağlayarak bu pazarda daha güçlü bir yer edinebiliriz. Hedefimiz, yılın kalan döneminde ve gelecek yıllarda da ihracattaki artışı sürdürmek ve gelecek yıl Çin'e daha fazla ürün satmak. Mevcut rakamları önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Ürün çeşitliliğimizi ve üretim gücümüzü değerlendirerek Çin pazarındaki payımızı büyütmek istiyoruz."

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