Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar

Demir, protokollerin ardından ihracatta ilk verilerin ve tablonun kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Çin gibi büyük bir pazarda satışların artmasının üretici ve ihracatçılar için de yeni fırsatlar anlamına geldiğini belirten Demir, şunları kaydetti: "Bu fırsatları düzenli siparişlere ve uzun vadeli ticari ilişkilere dönüştürmek istiyoruz. İhracatı daha da artırmak için ürünlerimizi tanıtmaya, Çin'deki alıcılarla ilişkilerimizi geliştirmeye ve pazarın beklentilerini yakından takip etmeye ihtiyaç var. Kaliteyi koruyarak, istenen sağlık şartlarını karşılayarak ve düzenli ürün tedariki sağlayarak bu pazarda daha güçlü bir yer edinebiliriz. Hedefimiz, yılın kalan döneminde ve gelecek yıllarda da ihracattaki artışı sürdürmek ve gelecek yıl Çin'e daha fazla ürün satmak. Mevcut rakamları önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Ürün çeşitliliğimizi ve üretim gücümüzü değerlendirerek Çin pazarındaki payımızı büyütmek istiyoruz."