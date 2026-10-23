  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye enerjide bağımsızlığın kapısını açtı! 2 bin 500 kat daha güçlü devasa sistem dünyayı salladı Çin, Türkiye'nin mavi sulardaki hazinesine göz dikti: Ne var ne yok istiyorlar Milyonları ilgilendiren BES planı: 2027 için yeni hedef belli oldu Uzmanlar anne ve babaları uyardı! Çocuklarda kasık fıtığını ihmal etmeyin Aralarında Karar ve Milli Gazete de var! İmamoğlu fonladığı gazeteleri sıraladı Bu işleri yapanlar 2030 yılını bile göremeyecek! İşte yapay zekanın elimizden alacağı meslekler Bilim insanları mezarı açınca beklemedikleri şeyle karşılaştı! Tarihten 8 şaşırtıcı keşif 4 binden fazla ortağı var! Türkiye’nin 47 yıllık devinden kötü haber Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası ortaya çıktı: “Bir baktım, ben ve Erbakan yan yanayız” Şantajdan vazgeçildi: Starlink erişimi yeniden aktif edildi
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası ortaya çıktı: "Bir baktım, ben ve Erbakan yan yanayız"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası ortaya çıktı: “Bir baktım, ben ve Erbakan yan yanayız”

Azerbaycan'ın ülkeye girişini yasakladığı listede fotoğrafının ve adının geçmesi üzerine açıklama yapan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, olayın aslını açıkladı.

1
#1
Foto - Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası ortaya çıktı: "Bir baktım, ben ve Erbakan yan yanayız"

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Azerbaycan'ın Türkiye'den bazı isimleri "persona non grata" (istenmeyen adam) ilan ederek ülkeye girişlerini yasakladığı listede adının ve fotoğrafının yer almasına ilişkin yaşanan karışıklığı anlattı. Isim benzerliği nedeniyle listede kendi görselini gördüğünü belirten Çakar, olayın eski MHP Milletvekili ve gazeteci Ahmet Çakar ile karıştırılmasından kaynaklandığını açıkladı.

#2
Foto - Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası ortaya çıktı: "Bir baktım, ben ve Erbakan yan yanayız"

Televizyonda haberi gördüğü andaki şaşkınlığını dile getiren Ahmet Çakar, süreci şu sözlerle aktardı: "Dün evde oturuyordum, kahve içiyordum. Televizyonda spiker, 'Azerbaycan 30 Türk vatandaşını persona non grata ilan etti' dedi. Listedekiler genelde muhafazakâr kesimden insanlar, akademisyenler falan... Derken 'Ahmet Çakar, eski hakem, futbol yorumcusu' denilerek ekranda kendi resmim yayınlandı. Bir baktım, ben ve Fatih Erbakan yan yanayız! Dedim ki 'Fatih Erbakan'la bu listede benim ne işim var?' O sırada telefonlar çalmaya başladı. Olayı anlamaya çalışıyorum, ben Azerbaycan'la ilgili hiçbir şey konuşmadım ki! Annem bile arayıp 'Oğlum senin Azerbaycan'la ne işin var?' diye sordu."

#3
Foto - Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası ortaya çıktı: "Bir baktım, ben ve Erbakan yan yanayız"

Durumu sonradan kavradığını belirten ünlü yorumcu, karıştırıldığı kişinin gazeteci ve eski milletvekili olan adadaşı olduğunu vurgulayarak, "Sonra uyandım. Meğer Akit'te yazan eski MHP milletvekili Ahmet Çakar varmış, onunla beni karıştırmışlar. 35 sene önce de yine o Ahmet Çakar yüzünden benim evime haciz gelmişti" ifadelerini kullandı. Ahmet Çakar olayı şöyle anlattı: “Dün evde oturuyordum, kahve içiyordum. Ayaklarımı da sehpanın üzerine uzatmıştım. Televizyonda spiker, ‘Azerbaycan 30 Türk vatandaşını persona non grata, yani istenmeyen adam ilan etti ve ülkeye girişlerini yasakladı’ dedi.

#4
Foto - Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası ortaya çıktı: "Bir baktım, ben ve Erbakan yan yanayız"

Hep muhafazakâr kesimden insanlar, akademisyenler falan... ‘Ahmet Çakar, eski hakem, futbol yorumcusu’ dedi. Ekranda kendi resmimi gördüm! Bir baktım, ben ve Fatih Erbakan yan yanayız! Dedim ki ‘Fatih Erbakan'la bu listede benim ne işim var?’

#5
Foto - Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası ortaya çıktı: "Bir baktım, ben ve Erbakan yan yanayız"

O sırada telefonlar başladı çalmaya, elimde pır pır ötüyor. Ulan olayı anlamaya çalışıyorum, ben Azerbaycan'la ilgili hiçbir şey konuşmadım ki! Sonra uyandım. Meğer Akit'te yazan eski MHP milletvekili Ahmet Çakar varmış, onunla beni karıştırmışlar. Düşün, annem arıyor: ‘Oğlum, senin Azerbaycan'la ne işin var?’ diyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

A.d.

Karıştırılman senin için bir şereftir .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!
Gündem

Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!

Televizyoncu Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin bankadaki milyonlarının haberi olmadan faize yatırıldığını öğrenince ‘Beni günaha sokuyorsunuz’ d..
Bill Clinton Kur’an ayeti okudu: Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım
Gündem

Bill Clinton Kur’an ayeti okudu: Müslümanların sırf Müslüman oldukları için aşağılanmasından bıktım

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, başta ülkesi ABD olmak üzere AB ve dünyanın bir çok ülkesinde Müslümanlara yönelik ayrımcılığa tepki gösterer..
Tarihi konuşmayla Meclis'i sallamıştı Mehmet Ali Çelebi milliyetçiliğin ve yerli duruşun özünü Meclis kürsüsünden haykırdı!
Gündem

Tarihi konuşmayla Meclis'i sallamıştı Mehmet Ali Çelebi milliyetçiliğin ve yerli duruşun özünü Meclis kürsüsünden haykırdı!

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi ve coşkulu konuşmayla emperyalist odaklara ve yerli işbi..
Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!

Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken se..
Yardım istiyordu, meğer eşinin 2 aracı varmış! ‘Çocuğum hasta’ diyerek vicdanları sızlattı bakın ortaya ne çıktı!
Aktüel

Yardım istiyordu, meğer eşinin 2 aracı varmış! ‘Çocuğum hasta’ diyerek vicdanları sızlattı bakın ortaya ne çıktı!

Bilecik’te 'Çocuğum hasta' diyerek elindeki dergiyi satmaya çalışan kişi, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti. Yapılan incelemede çiftin enge..
Sergen'i yine zengin edecekler! Yıllık alacağı ücret belli oldu
Spor

Sergen'i yine zengin edecekler! Yıllık alacağı ücret belli oldu

A Milli Futbol Takımı’nın yönetimi, geçmişte yeşil sahalardan ziyade at yarışları, bahis ve kumara olan merakıyla sık sık magazin ile spor b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23