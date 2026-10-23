Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası ortaya çıktı: “Bir baktım, ben ve Erbakan yan yanayız”

Televizyonda haberi gördüğü andaki şaşkınlığını dile getiren Ahmet Çakar, süreci şu sözlerle aktardı: "Dün evde oturuyordum, kahve içiyordum. Televizyonda spiker, 'Azerbaycan 30 Türk vatandaşını persona non grata ilan etti' dedi. Listedekiler genelde muhafazakâr kesimden insanlar, akademisyenler falan... Derken 'Ahmet Çakar, eski hakem, futbol yorumcusu' denilerek ekranda kendi resmim yayınlandı. Bir baktım, ben ve Fatih Erbakan yan yanayız! Dedim ki 'Fatih Erbakan'la bu listede benim ne işim var?' O sırada telefonlar çalmaya başladı. Olayı anlamaya çalışıyorum, ben Azerbaycan'la ilgili hiçbir şey konuşmadım ki! Annem bile arayıp 'Oğlum senin Azerbaycan'la ne işin var?' diye sordu."