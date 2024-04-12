2024-04-12 16:52:17 Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte farklı şehirlere giden vatandaşlar henüz tatil bitmeden dönüşe geçtiler. Bayramın son gününde 43 ilin geçiş güzergahı olan ve “Kilit Kavşak” diye adlandırılan Kırıkkale’deki trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi. Diğer yandan İstanbul'a çevre illerden gelen vatandaşlar güzel havayı fırsata çevirirken şehir genelinde trafik akşam saatlerine yaklaşırken artmaya başladı.