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Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

2024-04-12 16:52:17
Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla birlikte farklı şehirlere giden vatandaşlar henüz tatil bitmeden dönüşe geçtiler. Bayramın son gününde 43 ilin geçiş güzergahı olan ve “Kilit Kavşak” diye adlandırılan Kırıkkale’deki trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi. Diğer yandan İstanbul'a çevre illerden gelen vatandaşlar güzel havayı fırsata çevirirken şehir genelinde trafik akşam saatlerine yaklaşırken artmaya başladı.

#1
Foto - Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

Ramazan Bayramı'nın son gününde geri dönüş yoluna geçen tatilciler, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

#2
Foto - Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

Kara yolunda artan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.

#3
Foto - Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatilciler, geri dönüş için yeniden yollara akın etti.

#4
Foto - Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı.

#5
Foto - Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda yaşanan araç trafiği "dron" ile görüntülendi.

#6
Foto - Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

Kırıkkale-Kayseri D765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.

#7
Foto - Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

Karayolları tarafından trafik akışının normal seyretmesi için bölgedeki bazı kavşakları geçici olarak trafiğe kapattı.

#8
Foto - Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

Kara yolundaki trafik yoğunluğunun hafta sonunda daha da artması bekleniyor.

#9
Foto - Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

İSTANBUL'DA BAYRAMIN 3.GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU! 9 günlük Ramazan Bayramı sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Diğer yandan İstanbul'a çevre illerden gelen vatandaşlar güzel havayı fırsata çevirirken şehir genelinde trafik akşam saatlerine yaklaşırken artmaya başladı. GEÇİŞLERDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR Anadolu Yakası'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişinde trafik yoğunluğu oluştu.

#10
Foto - Dönüş başladı ama yollar kilit! İşte 43 ilin geçiş güzergahı

EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR Mecidiyeköy'de trafik durma noktasına gelirken araç yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Edirne yönünde ise akıcı olan trafik, kentin tarihi mekanlarının bulunduğu Fatih ve Eminönü'nde yavaş ilerliyor. TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK VAR Ayrıca toplu ulaşım istasyonlarında ise çok fazla yoğunluk yaşanıyor.

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