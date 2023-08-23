Dondurma can aldı! 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

SATIŞLAR DURDURULDU Washington'ın Tacoma bölgesindeki dondurma satışları durduruldu ve bütün dondurma ekipmanları temizletilmek ve yeniden test edilmez üzere tesise yollandı. Frugal restoran zincirin ise önlem olarak diğer bölgelerdeki tüm dondurma üretimleri askıya alındı. LISTERIA BAKTERİSİ NEDİR? Gıda endüstrisinde önemli bir tehlike kaynağı olan Listeria bakterisi, son zamanlarda gıda güvenliği uzmanlarının ve yetkililerin dikkatini çekmektedir. Listeria, Listeria monocytogenes adı verilen bir bakteri türünün yol açtığı bir enfeksiyonun nedeni olarak bilinir. Bu bakteri, genellikle çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri, yumurta, süt ürünleri ve işlenmiş et gibi gıdalarda bulunabilir. Listeria enfeksiyonu, genellikle sağlıklı bireylerde hafif semptomlarla kendini gösterse de, hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Enfeksiyonun belirtileri ateş, kas ağrıları, mide rahatsızlığı ve bazen menenjit veya kan zehirlenmesini içerebilir.