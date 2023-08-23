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Dünya
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Dondurma can aldı! 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

2023-08-23 17:19:28
Dondurma can aldı! 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

ABD'nin Washington eyaletinde dondurma tüketen 3 kişi hayatını kaybetti. 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı olayda dondurmanın içinde bulunan Listeria bakterisi için uyarılar yapıldı.

#1
Foto - Dondurma can aldı! 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

Washington eyaletinin Tacoma ilinde dondurma yiyen 3 kişi hayatını kaybetti. Dondurma makinelerinin düzgün şekilde temizlenmemesinden ötürü ortaya çıkan Listeria bakterisi ile kontamine olmuş dondurmayı yiyen 3 kişi hayatını kaybetti. Söz konusu olayda 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

#2
Foto - Dondurma can aldı! 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Washington Eyaleti Sağlık Departmanı söz konusu olay hakkında açıklamalarda bulundu. Yetkililer "Frugal" isimli estorandaki dondurma makinelerinin doğru şekilde temizlenmemesinin gıda kaynaklı “Listeriozis salgınına” sebep olduğunu ve Listeria bakterisiyle hastalananlardan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan 6 kişinin de dondurmadan bulaşan Listeria bakterisi sebebiyle hastalandığını tespit edildi. Hastaneye kaldırılan insanların yaş aralığının 40 ila 80 arasında olduğu ve bağışıklık sistemlerinin zayıflamış olduğu belirtildi.

#3
Foto - Dondurma can aldı! 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

SATIŞLAR DURDURULDU Washington'ın Tacoma bölgesindeki dondurma satışları durduruldu ve bütün dondurma ekipmanları temizletilmek ve yeniden test edilmez üzere tesise yollandı. Frugal restoran zincirin ise önlem olarak diğer bölgelerdeki tüm dondurma üretimleri askıya alındı. LISTERIA BAKTERİSİ NEDİR? Gıda endüstrisinde önemli bir tehlike kaynağı olan Listeria bakterisi, son zamanlarda gıda güvenliği uzmanlarının ve yetkililerin dikkatini çekmektedir. Listeria, Listeria monocytogenes adı verilen bir bakteri türünün yol açtığı bir enfeksiyonun nedeni olarak bilinir. Bu bakteri, genellikle çiğ veya az pişmiş deniz ürünleri, yumurta, süt ürünleri ve işlenmiş et gibi gıdalarda bulunabilir. Listeria enfeksiyonu, genellikle sağlıklı bireylerde hafif semptomlarla kendini gösterse de, hamile kadınlar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Enfeksiyonun belirtileri ateş, kas ağrıları, mide rahatsızlığı ve bazen menenjit veya kan zehirlenmesini içerebilir.

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