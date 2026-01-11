  • İSTANBUL
Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

Maduro'yu kaçıran ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de gözünü Küba'ya dikti. Bu kez Küba'yı köşeye sıkıştırma derdine girdi...

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

ABD'nin Venezuela operasyonun yankıları sürerken yeni bir açıklama yapan Donald Trump, bu defa Küba'yı hedef alarak Venezuela'dan para ve petrol alamayacaklarını ve ABD ile anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi.

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, söylediği sözler ve yaptığı hamlelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Trump'ın hedefinde Venezuela operasyonunun ardından sıradaki kim olacak soruları gündemi meşgul ederken Trump hedefini Küba olarak gösterdi.

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

Kendi sosyal medya platformu Truth'ta bir paylaşım yapan Trump, Küba'yı açık açık tehdit etti. "KÜBA UZUN YILLAR VENEZUELA'NIN PARASIYLA YAŞADI" Küba'ya anlaşma çağrısı yapan Trump, şu ifadeleri kullandı: Küba uzun yıllar Venezuela'nın petrolü ve parasıyla yaşadı. Karşılığında Küba son iki Venezuela diktatörüne güvenlik hizmeti sağladı. Artık değil.

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

O Kübalıların çoğu geçen haftaki ABD saldırısında öldü ve Venezuela'nın artık onları esir tutan haydut ve zorbalardan bir koruma almasına gerek yok

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

Küba ile Venezuela arasındaki ticari faaliyetlere de değinen Trump, artık kontrolün kendilerinde olduğunu belirterek, "Artık Küba'ya petrol ya da para gitmeyecek. Sıfır! Çok geç olmadan bir anlaşma yapmalarını şiddetle tavsiye ederim." dedi.

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

ABD'nin Venezuela'daki Maduro operasyonu sonrası Küba'yı sıkıntılı günler bekliyor. 1959'da ABD yanlısı Fulgencio Batista'nın devrilip yerine Fidel Castro'nun geldiği Küba Devrimi'nin ardından Karayipler'deki ada ülkesi yaklaşık 64 yıldır ABD'nin ambargosu altında.

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

1990'ların başında yakın müttefiği Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ekonomik darboğaza giren Küba 2000'lerde turizmin gelişmesi, rom ve tütün ihracatıyla ekonomisini biraz daha toparlasa da bir türlü istenilen ekonomik rahatlığa erişememişti.

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

Hugo Chavez'in Venezuela Devlet Başkanı olmasıyla yakınlaşan Küba ve Venezuela, ekonomik anlaşmalar yapmıştı. Maduro döneminde de devam eden ekonomik ortaklık ABD'nin operasyonu ve Maduro'nun kaçırılması sonrası bir bilinmezliğe sürüklenmişti. Küba'nın yakın ekonomik ortağını kaybetmesinin ülkenin ekonomik durumunu çok kötüye sürükleyebileceği öne sürülürken olası bir rejim probleminde binlerce insanın göç etmeye çalışabileceği ifade ediliyor.

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Maduro sonrası Donald Trump'tan Küba'ya: Çok geç olmadan bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledi

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

