Türk mühendisleri ilki başardı: Dünya şimdi de onun için sıraya girdi.

TOLGA'da yer alan sistemden ateşlenen çeşitli çaplardaki mühimmatların, hedefin önünde dağılarak oluşturduğu "çelik bulut" sayesinde hedefi daha etkili bir şekilde etkisiz hale getirdiğine dikkati çeken Keleş, şöyle devam etti: "Hem 12.7'likte hedefin önünde dağıtıyoruz mühimmatı hem 20'likte hedefin önünde dağıtıyoruz hem 35 milimetrede dağıtıyoruz. Bütün bunları da tapasız yapıyoruz. Tapalı çözümü de var ama çok pahalı bir çözüm. Biz bunu tapa kullanmaksızın yapmayı başardık. Bu yönüyle hem sistemin tamamı özelliğinde bakıldığında hem mühimmat özelliğinde bakıldığında bunlar da tıpkı hedefler gibi 'ucuz, etkili ve basit.' Bizim şirket olarak formülümüz, üretim politikamız EBU yani 'etkili, basit, ucuz.' TOLGA da bu konsepte uygun olarak geliştirilen bir sistem. Bu yönüyle de dünyada eşleniklerine göre çok daha önde olan bir sistem. Bu haliyle de Çelik Kubbe'nin alt segmentini yani çok alçak irtifayı kapatan bir yapısı var."