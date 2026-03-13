Türk mühendisleri ilki başardı: Dünya şimdi de onun için sıraya girdi.

- "TOLGA'YA İKİ YENİ ÜNİTE EKLENİYOR" TOLGA'ya iki ünite daha ekleyeceklerini, onların da SAHA Fuarı'ndan önce tamamlanmasını planladıklarını belirten Keleş, şöyle devam etti: "Burada bizim eksik olan iki tane ünitemiz daha var. Nedir bunlar? Birisi lazer. Lazerle hedef imha edilmesi de bu sistemin parçası haline geliyor. İnşallah SAHA Fuarı'nda o sistem de testleri yapılmış olarak oraya yetişiyor olacak. Şu anda sistemin bir parçası değil. TOLGA'ya entegre edilecek yeni bir sistem de lazer. Bir diğer sistem ise mikrodalga hava savunma sistemi. İnşallah yetiştirebilirsek SAHA Fuarı'nda onu da eklemiş olacağız. Dolayısıyla uçtan uca bütün yetenekleriyle tek merkezden yönetilebilen, etkili, basit, ucuz bir konseptle bunu ortaya çıkardık." Keleş, TOLGA'nın etkili, basit, ucuz konsepti ve kompakt yapısıyla tüm kritik tesisleri dron saldırılarına karşı koruma noktasında yakın hava savunma yani alçak irtifa seviyesinde ön plana çıktığına dikkati çekti.