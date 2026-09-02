Domateste zehir alarmı! Hepsi pestisitli!
Greenpeace Türkiye, İstanbul'da 5 market zincirinden alınan 20 domates örneğinin 3'ünde mevzuata aykırı pestisit kullanımı tespit edildiğini bildirdi. Örneklerin yüzde 70'inde PFAS içeren en az bir pestisit bulunurken yalnızca bir üründe hiçbir pestisit izine rastlanmadığı kaydedildi. Pazarlarda satılan domateste de aynı zehirlere rastlandı. Greenpeace Türkiye’nin "İçinde Ne Var?" kampanyası kapsamında İstanbul'un Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde bulunan 5 zincir marketten alınan 20 domates örneği mercek altına alındı.