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Domateste zehir alarmı! Hepsi pestisitli!

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Domateste zehir alarmı! Hepsi pestisitli!

Greenpeace Türkiye, İstanbul'da 5 market zincirinden alınan 20 domates örneğinin 3'ünde mevzuata aykırı pestisit kullanımı tespit edildiğini bildirdi. Örneklerin yüzde 70'inde PFAS içeren en az bir pestisit bulunurken yalnızca bir üründe hiçbir pestisit izine rastlanmadığı kaydedildi. Pazarlarda satılan domateste de aynı zehirlere rastlandı. Greenpeace Türkiye’nin "İçinde Ne Var?" kampanyası kapsamında İstanbul'un Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir ve Kadıköy ilçelerinde bulunan 5 zincir marketten alınan 20 domates örneği mercek altına alındı.

#1
Foto - Domateste zehir alarmı! Hepsi pestisitli!

BirGün’ün haberine göre uluslararası akredite bir laboratuvarda yapılan analizlerde 20 örneğin 3’ünde, yani yüzde 15’inde, mevzuata aykırı pestisit kullanımı tespit edildi. Mevzuata aykırılık belirlenen üç üründen ikisinde domateste kullanım ruhsatı bulunmayan etken maddelere rastlandı. Ürünlerin reyonlarda sergilenen Hal Kayıt Sistemi bilgilerinde ise “iyi tarım” logolu olduğu görüldü. Bir başka üründe ise 31 Aralık 2010 itibarıyla tamamen yasaklanan Chlorfenapyr etken maddesi tespit edildi. Analizlerde 20 domatesin 7’sinde, yani yüzde 35’inde, üçten fazla farklı pestisit bulunduğu belirlendi.

#2
Foto - Domateste zehir alarmı! Hepsi pestisitli!

YÜZDE 70'İNDE PFAS Çocuk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtilen per- ve polifloroalkil maddeleri (PFAS) içeren pestisitler de incelemeye dahil edildi. Buna göre örneklerin 14'ünde yani yüzde 70'inde, en az bir PFAS içeren pestisit tespit edildi. 20 domates örneğinin yalnızca birinde herhangi bir pestisit izine rastlanmadı. Greenpeace Türkiye, sonuçların ardından market zincirlerinin pestisit politikalarını ve analiz sonuçlarını değerlendiren "Market Karnesi" de hazırladı. Karnede marketlerin kamuoyuna açıkladığı politika taahhütlerine 75, bağımsız laboratuvarlarda test edilen ürünlerin sonuçlarına ise 25 puan ayrıldı.

#3
Foto - Domateste zehir alarmı! Hepsi pestisitli!

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANSIN Greenpeace, organize perakende zincirlerinden yaş meyve ve sebze tedarik zincirinde tam şeffaflık, pestisitlerin oluşturduğu “kokteyl etkisine” sıfır tolerans, daha katı kalıntı limitleri ve çiftçilerin refahının korunmasını talep etti. Kuruluş, tüm yaş meyve ve sebze tedarik zincirinde bağımsız laboratuvar denetimlerinin standartlaştırılmasını ve sonuçların kamuoyuna açıklanmasını istedi. Zehirsiz ve ekolojik üretime geçiş için çiftçilere teşvik, ziraat mühendisi desteği, prim ve adil sözleşme sağlanması da talepler arasında yer aldı.

#4
Foto - Domateste zehir alarmı! Hepsi pestisitli!

246 BİN ÜRÜNÜN 6 BİN 369'UNDA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ Greenpeace Türkiye Direktörü Berkan Özyer, yıllardır pestisit sorununa dikkat çektiklerini belirterek, Bakanlığın 2021-2023 yılları arasında 55 üründe gerçekleştirdiği denetimlerde alınan 246 bin 946 numunenin 6 bin 369’unda uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladığını anımsattı.

#5
Foto - Domateste zehir alarmı! Hepsi pestisitli!

Özyer, şöyle devam etti: "Bakanlık verileri istenen yılların hepsini kapsamazken hangi ürünlerde, hangi pestisitlerde, ne kadar aşım olduğu bilgisi de paylaşımda yer almadı. Bu eksiklere rağmen bakanlıktan yanıt alabilmek olumlu bir adımdı. Bu yeni aşamada ise kampanyamızın odak noktasını, gıda tedarik zincirindeki üretim koşullarını tarladan rafa kadar dikte eden, pazarın karar vericileri konumundaki organize perakende zincirleri olarak belirledik. Kampanyada ürünlerini analiz ettiğimiz beş market zincirini, organize perakende pazarında en büyük pazar payına ulaşmış olmaları sebebiyle belirledik. İstanbul’un dört ilçesindeki beş market zincirinden aldığımız domates örneklerinin analizi sonucunda mevsimindeki bir sebzede dahi mevzuata aykırı, dahası kullanılması 15 yıl önce tamamen yasaklanmış pestisitle karşılaştık. Örneklerin 7’sinde 3’ten fazla pestisit tespit edildi.

#6
Foto - Domateste zehir alarmı! Hepsi pestisitli!

Pestisitsiz gıdaya erişim bir hak. Resmi verilere göre daha 2021 yılında pazarın yüzde 60’ına yakınını elinde tutan market zincirleri için denetim altyapısı kurmak maliyetli ya da imkansız değil. Pazarı kontrol edebilenler pestisiti de analiz ettirebilir, kaldı ki bu aşamada pestisitsiz gıda sağlamak sorumlulukları. Kampanya taleplerimizin karşılık bulması hem üreticiyi özgürleştirecek hem de rafların karşısındaki tüketicinin ‘İçinde ne var?’ diye düşünmeden alışverişini yapabilmesini sağlayacak. Bu nedenle herkesi ‘İçinde ne var?’ sorusunu sorarak kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz. Birlikte olursak sonuç alabiliriz.”

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