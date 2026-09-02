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Haydut ABD'nin saldırıları petrolü uçurdu!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Haydut ABD'nin saldırıları petrolü uçurdu!

Yeniden başlayan saldırılar, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatında aksama yaşanacağı endişesini artırdı. Brent petrolün varil fiyatı 95,52 dolara, WTI ise 91,02 dolara yükseldi.

#1
Foto - Haydut ABD'nin saldırıları petrolü uçurdu!

Petrol fiyatları, ABD ile İran’ın gece saatlerinde karşılıklı saldırılar düzenlemesinin ardından arz kesintisine yönelik endişelerin artması ve Orta Doğu’daki gerilimin kısa sürede azalacağına dair umutların zayıflamasıyla çarşamba günü erken işlemlerde yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Böylece fiyatlar, önceki seansta kaydedilen sert yükselişi sürdürdü.

#2
Foto - Haydut ABD'nin saldırıları petrolü uçurdu!

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT ile 00.08 itibarıyla 87 sent veya yüzde 0,92 artarak varil başına 95,52 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas türü ham petrolünün (WTI) vadeli işlemleri ise 80 sent veya yüzde 0,89 değer kazanarak 91,02 dolara çıktı.

#3
Foto - Haydut ABD'nin saldırıları petrolü uçurdu!

Her iki petrol türü de salı günü 4 doların üzerinde yükseldi. Bu artış, Brent petrolde 24 Temmuz’dan, WTI’da ise 23 Temmuz’dan bu yana görülen en büyük günlük yükseliş oldu.

#4
Foto - Haydut ABD'nin saldırıları petrolü uçurdu!

Söz konusu saldırılar petrol arzında yeni aksamalara yol açarken, yatırımcıları ve petrol ticareti yapan şirketleri alternatif ham petrol sevkiyatları aramaya yöneltti.

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Foto - Haydut ABD'nin saldırıları petrolü uçurdu!

Dünyanın en büyük petrol üreticisi olan ABD’de ise 28 Ağustos’ta sona eren haftada ham petrol stokları 2,6 milyon varil azaldı. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine dayandırılan bilgilere göre, dizel ve kalorifer yakıtını da kapsayan distilat stokları aynı dönemde 265 bin varil geriledi.

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Foto - Haydut ABD'nin saldırıları petrolü uçurdu!

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Foto - Haydut ABD'nin saldırıları petrolü uçurdu!

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