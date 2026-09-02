Trump'tan Ayaklanma Çağrısı!
Trump, İran’ı müzakere masasına dönmeye zorlamadığını belirterek, Hürmüz Boğazı’nda ABD’nin neredeyse tam kontrol sağladığı ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumdan daha memnun olduğunu söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trump, İran’ı müzakere masasına dönmeye zorlamadığını belirterek, Hürmüz Boğazı’nda ABD’nin neredeyse tam kontrol sağladığı ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumdan daha memnun olduğunu söyledi.
Abd Başkanı Donald Trump, İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını belirterek, " Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" açıklamasında bulundu. Trump, İran halkına Tahran rejimine karşı ayaklanma çağrısı yaptı.
ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarıyla yeniden yükselen bölgesel gerilim güvenlik endişelerini artırırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, yalan haber yapmakla suçladığı ABC yayın kuruluşunun bildirdiğinin aksine, "İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını" vurguladı.
İran'ın değersiz gördüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasını umursamadığını kaydeden Trump, "Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" ifadelerini kullandı. İran'ın kaçınılmaz sona doğru ilerlediğini öne süren Trump, "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" diye sordu.
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