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Trump'tan Ayaklanma Çağrısı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump'tan Ayaklanma Çağrısı!

Trump, İran’ı müzakere masasına dönmeye zorlamadığını belirterek, Hürmüz Boğazı’nda ABD’nin neredeyse tam kontrol sağladığı ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumdan daha memnun olduğunu söyledi.

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Foto - Trump'tan Ayaklanma Çağrısı!

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını belirterek, " Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" açıklamasında bulundu. Trump, İran halkına Tahran rejimine karşı ayaklanma çağrısı yaptı.

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Foto - Trump'tan Ayaklanma Çağrısı!

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarıyla yeniden yükselen bölgesel gerilim güvenlik endişelerini artırırken, ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Foto - Trump'tan Ayaklanma Çağrısı!

Truth sosyal medya platformundan bir mesaj yayınlayan Trump, yalan haber yapmakla suçladığı ABC yayın kuruluşunun bildirdiğinin aksine, "İran'ı müzakere masasına dönüşe zorlamaya çalışmadığını" vurguladı.

#4
Foto - Trump'tan Ayaklanma Çağrısı!

İran'ın değersiz gördüğü bir anlaşmayı imzalayıp imzalamamasını umursamadığını kaydeden Trump, "Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kontrolümüz altında olduğu ve İran ekonomisinin tamamen çöktüğü mevcut durumu çok daha fazla seviyorum" ifadelerini kullandı. İran'ın kaçınılmaz sona doğru ilerlediğini öne süren Trump, "İran halkı ne zaman ayaklanıp savaşacak?" diye sordu.

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Foto - Trump'tan Ayaklanma Çağrısı!

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