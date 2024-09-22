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Yaşam
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Dolu kayısı bahçelerine zarar verdi

2024-09-22 21:24:50
Dolu kayısı bahçelerine zarar verdi

Elazığ'ın Keban ve Baskil ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle kayısı bahçeleri zarar gördü.

#1
Foto - Dolu kayısı bahçelerine zarar verdi

Kentte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

#2
Foto - Dolu kayısı bahçelerine zarar verdi

Yağışla birlikte Keban ilçesine bağlı Gökbelen köyü yolunu su bastı.

#3
Foto - Dolu kayısı bahçelerine zarar verdi

Yol zarar görürken, Baskil ilçesinde de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle Zeyve, Resulkahya ve Yukarı Kuluşağı köylerinde kayısı bahçeleri zarar gördü.

#4
Foto - Dolu kayısı bahçelerine zarar verdi

#5
Foto - Dolu kayısı bahçelerine zarar verdi

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