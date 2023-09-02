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Ekonomi
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Doların işi işte şimdi bitti! Elinde doları olanlar panikte

2023-09-02 13:30:04
Doların işi işte şimdi bitti! Elinde doları olanlar panikte

Ünlü bankadan kritik dolar açıklaması! Dolar yatırımcıları panik içinde... Doların dünya ekonomisindeki hakimiyeti son bu bulacak? Uzman isim açıkladı. "Doların işi bitti..." Son dönemde döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve doların dünya ekonomisindeki rolüne dair tartışmalar, finans dünyasını meşgul ediyor. Ünlü ekonomist, doların geleceği hakkında kritik bir açıklama yaptı. Bu açıklama dolar yatırımcılarını endişeye sürüklüyor.

#1
Foto - Doların işi işte şimdi bitti! Elinde doları olanlar panikte

Columbia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs'ın BRICS ülkelerinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) dolar karşısında dayanıklı alternatifler oluşturabileceği ve Amerikan dolarının dünya çapındaki hakimiyetini sona erebileceğini söyledi. Doların hakim küresel para birimi rolünün son bulacağını söyleyen Sachs, "BRICS, dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabilir. Gerçekten de doların dünyadaki baskın ve hakim küresel para birimi rolü son bulacak" dedi.

#2
Foto - Doların işi işte şimdi bitti! Elinde doları olanlar panikte

Sachs, "BRICS, çoklu para birimi sistemine geçişi hızlandıracak. Dolar rolünü oynamaya devam edecek, ancak diğer para birimleri arasında az bir paya sahip olacak" şeklinde değerlendirme yaparak dikkat çekti.

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