2023-09-02 13:30:04 Doların işi işte şimdi bitti! Elinde doları olanlar panikte
Ünlü bankadan kritik dolar açıklaması! Dolar yatırımcıları panik içinde... Doların dünya ekonomisindeki hakimiyeti son bu bulacak? Uzman isim açıkladı. "Doların işi bitti..." Son dönemde döviz piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve doların dünya ekonomisindeki rolüne dair tartışmalar, finans dünyasını meşgul ediyor. Ünlü ekonomist, doların geleceği hakkında kritik bir açıklama yaptı. Bu açıklama dolar yatırımcılarını endişeye sürüklüyor.