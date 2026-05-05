Doların hükmü bitiyor!
Çin yuanı, dolar karşısında bir yıl süren güçlenmenin ardından kısa bir duraklama sürecine girdi. Teknik analizler, Çin para biriminin bu soluklanmanın ardından yükselişine devam edebileceğine işaret ediyor.
Yuan şu anda teknik analistlerin “konsolidasyon (sıkışma)” olarak adlandırdığı bir formasyon içinde bulunuyor. Bu durum, fiyatların dar bir bantta yatay seyretmesi ve ardından yön belirlemesi anlamına geliyor. Nisan 2025’ten bu yana yükseliş trendinde olan yuan için bu tür konsolidasyon dönemlerinin ardından genellikle önceki trendin devam ettiği görülüyor.
Yuan, benzer bir konsolidasyon sürecini şubat sonundan mart sonuna kadar yaşamış ve ardından yeniden değer kazanmaya başlamıştı.
Çin para birimine ilişkin döviz grafikleri genellikle “dolar başına yuan” şeklinde ifade edilir. Bu da fiyat düştükçe yuanın değer kazandığı anlamına gelir.
LSEG verilerine göre yuan, 14 Nisan’da 6,8062 seviyesine ulaşarak son üç yılın en güçlü düzeyini gördü. O tarihten bu yana ise 6,8062 ile 6,8493 aralığında işlem görüyor; yani belirgin bir yükseliş ya da düşüş göstermiyor.
Yuanın 6,8062 ve 6,8000 seviyelerinin altına güçlü bir şekilde inmesi, mevcut konsolidasyon sürecinin sona erdiğini ve yükseliş trendinin yeniden başladığını gösterecektir. Bu durumda piyasada 6,7000 seviyesine doğru bir hareket beklentisi güçlenebilir.
6,8000 ve 6,7000 gibi seviyeler, piyasaların yuvarlak rakamlarda duraksama eğilimi göstermesi nedeniyle analistler tarafından “psikolojik seviyeler” olarak adlandırılır.
Ancak yuanın 6,9050 seviyesinin üzerine çıkması, piyasa katılımcıları tarafından trendde olası bir yön değişimi olarak değerlendirilebilir.
Yuan, 14 Nisan’da üç yılı aşkın sürenin en güçlü seviyesine ulaştı. O tarihten bu yana dar bir bantta hareket ederek konsolidasyon sürecine girdi. Daha önce benzer bir konsolidasyon dönemi 31 Mart’ta sona ermişti
