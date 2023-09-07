Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Dolar ve altın ile ilgili dikkat çeken gelişme ortaya çıktı. Fed tarafından dün açıklanan Bej Kitap raporuna göre, ABD ekonomik büyümesi Temmuz ve Ağustos aylarında soğuyan işgücü piyasası ve yavaşlayan enflasyon baskıları nedeniyle ılımlı bir seyir izledi ve Fed'in faiz artışlarını tamamladığı ya da tamamlamak üzere olduğu yönündeki beklentileri destekledi. İşte dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...