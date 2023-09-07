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Ekonomi
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Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

2023-09-07 16:10:37
Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Dolar ve altın ile ilgili dikkat çeken gelişme ortaya çıktı. Fed tarafından dün açıklanan Bej Kitap raporuna göre, ABD ekonomik büyümesi Temmuz ve Ağustos aylarında soğuyan işgücü piyasası ve yavaşlayan enflasyon baskıları nedeniyle ılımlı bir seyir izledi ve Fed'in faiz artışlarını tamamladığı ya da tamamlamak üzere olduğu yönündeki beklentileri destekledi. İşte dolar ve altın fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar...

#1
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Fed'in Bej Kitap raporuna göre tüketici harcamaları yaz aylarında turizm ve seyahat harcamalarındaki artışın etkisiyle beklenenden daha güçlü oldu. Ancak bazı bölgelerdeki iş bağlantıları, müşterilerin fazla tasarruflarının azalması nedeniyle harcamalarını desteklemek için krediye daha fazla güvendiklerini söyledi.

#2
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Öte yandan ABD ekonomisinin dayanıklılık işaretleri göstermeye devam etmesi nedeniyle Fed'in faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutacağına dair iddialar güçleniyor.

#3
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Fed'in 12 bölgesel banka bölgesinin çoğuna göre fiyat artışı ülke genelinde yavaşladı. Kâr marjları da düşüyor.

#4
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

İşletmeler maliyetleri fiyata daha duyarlı müşterilere yansıtmanın giderek zorlaştığını söylediler.

#5
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Vatan'a göre; Raporda ayrıca, tüketici sektörünün kenarlarındaki bazı yıpranmalara dikkat çekilerek, artan sayıda hane halkının koronavirüs salgını sırasında biriktirdikleri tasarrufları tükettikleri ve borçlanmaya daha fazla yöneldikleri belirtildi. Rapor aynı zamanda, daha fazla hane halkının borçlarını yönetmekte zorlandığına dair kanıtlar buldu.

#6
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

FED YETKİLİSİ PİYASALARDAN SABIR İSTEDİ Boston Fedo Başkanı Susan Collins, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydedildiğini ancak şimdi para politikasında "bilinçli ve sabırlı" olma zamanı olduğunu ve Banka'nın para politikası adımlarını atarken dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

#7
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

"Enflasyonun daha uzun süre yüksek seyretme riski, para politikasının aşırı kısıtlayıcı bir duruşunun faaliyetlerde fiyat istikrarını sağlamak için gerekenden daha büyük bir yavaşlamaya yol açma riskine karşı tartılmalıdır" diye konuşan Colins,

#8
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

"Bu bağlamda sabırlı ve dikkatli ancak bilinçli bir politika yaklaşımı benimsenmeli, bugüne kadar atılan adımların etkilerinin değerlendirilmesi için zaman tanınmalı ve ardından uygun şekilde hareket edilmelidir" dedi.

#9
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Sabrın Fed'in seçimlerinde kararlı olmayacağı ya da yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmada bir miktar yumuşama olacağı anlamına gelmediğini ifade eden Colins, ekonominin fiyat istikrarına ulaşmak için net bir yörüngede olmasını sağlamanın zaman alacağını vurguladı.

#10
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Collins konuşmasında, "bazı ılımlılık işaretleri görsek de, talep arzı geride bırakmaya ve fiyat baskıları yaratmaya devam ediyor ve hizmet sektörü fiyat baskılarının mallar için olanlar kadar hızlı bir şekilde azalmıyor.

#11
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Benim görüşüme göre, son dönemdeki iyileşmeleri enflasyonun yüzde 2'ye geri dönüş yolunda olduğuna dair bir kanıt olarak kabul etmek için henüz çok erken" dedi.

#12
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Collins, işçi talebinin arzı geçmeye devam ettiğini ve ücret artışının yüksek kalmaya devam ettiğini belirterek, "İşgücü piyasasında arz ve talebin yeniden dengelenmesi için daha gidilecek yol var" diye konuştu.

#13
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Collins, Fed'in bundan sonra faiz oranları konusunda ne yapmasını istediğini söylemezken, merkez bankasının çok fazla ekonomik strese neden olmadan hedeflerine ulaşabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.

#14
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

"Önemli bir yavaşlamanın gerekli olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullanan Colins, "Fiyat istikrarı, düzenli bir yavaşlama ve sadece mütevazı bir işsizlik oranı artışı ile sağlanabilir - ideal olarak olumlu işgücü arz dinamiklerinin bir kısmı korunur" dedi.

#15
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Collins'in faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bu yıl oy verme hakkı bulunan üyelerinden biri. FOMC, 19-20 Eylül tarihlerinde toplanacak.

#16
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

FED ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERİLEN COOK'UN ÖNÜ AÇILDI ABD Başkanı Joe Biden tarafından 14 yıllık bir süre için Fed Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden aday gösterilen Lisa Cook'un Senato'dan onay almasının yolu açıldı.

#17
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Senato'da dün yapılan oylamada Cook'un adaylığı konusunda tartışmaların sınırlanması ve Senato'da değerlendirilmek üzere ilerlenmesi 47'ye karşı 52 oy ile kabul edildi.

#18
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

KUGLER İÇİN HALA BİRAZ VAR ABD Başkanı Biden tarafından Fed'in 7 üyeli Yönetim Kurulu'ndaki son boş koltuk için öneriler Dünya Bankası ekonomisti Adriana Kugler, Kongre'den onay almaya yaklaştı.

#19
Foto - Dolar ve altının oynayacağı film belli oluyor! Senaryolar ortaya çıktı… Nedeni belli oldu, herkes şaşkın

Senato'da dün yapılan oylama ile Kugler'in Fed Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması yolu açıldı. Yapılan oylama ile Kugler'in adaylığı konusunda tartışmalar sınırlandı ve Senato'da değerlendirilmek üzere ilerlenmesini sağladı.

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