Dolar fiyatı anlık, Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 canlı dolar kuru fiyatı!

Dolar kaç TL? Dolar kuru ile birlikte euro ve altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu, dolar fiyatı ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Kasım ayının sonlarında ve aralık ayında dolar kurunun adeta zirveleri aşarak 18 TL’yi bulması dolara yatırım yapanların iştahını kabartmıştı. Öyle ki anlık dolar fiyatı her saat artması canlı dolar kuru takibini de bir hayli arttırmıştı. Dolar alış ve dolar satış fiyatları dolar kurunun rekorlara koşması sırasında vatandaşlar tarafından anlık dolar kuru fiyatları canlı olarak takip edilmekteydi. 20 Aralık’ta yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur korumalı TL mevduat hesabına ilişkin detayları paylaşması sonrası güncel dolar fiyatı bir anda tepe taklak olarak 18 lira seviyelerine fırlayan dolar fiyatı anlık olarak 12 TL’ye kadar geriledi. Son günlerde dolar kurunda az çok yukarı yönlü hareket söz konusu olurken, dolar çıkar mı, dolar ne kadar olur, dolar ne kadar, anlık dolar kuru ne kadar? soruları da bir hayli araştırılmakta. İşte 4 Ocak 2022 Salı dolar kuru fiyatları.