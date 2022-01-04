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Ekonomi
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Dolar fiyatı anlık, Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 canlı dolar kuru fiyatı!

2022-01-04 10:06:19
Dolar fiyatı anlık, Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 canlı dolar kuru fiyatı!

Dolar ne kadar? Kur Korumalı TL mevduat hesabına ilişkin teşvik paketi ardından 18,04 rekorundan 10 TL seviyelerine düşen dolar açılanan enflasyon rakamları sonrası yeniden yükselişe geçmişti. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı memur ve emekli zamlarına ilişkin açıklama sonrası dolar kuru fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Dolara yatırım yapan ya da kur korumalı TL vadeli hesaplara rağmen dolar alışı yapanlar dolar kuru fiyatı ne kadar? sorusunu sormakta. Peki dolar bugün ne kadar? 4 Ocak 2022 dolar kaç TL, dolar kuru bugün ne kadar? Dolar canlı fiyatları son durum ne? İşte 4 Ocak 2022 Salı anlık dolar kuru fiyatı.

#1
Foto - Dolar kaç TL? Dolar kuru ile birlikte euro ve altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu, dolar fiyatı ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Kasım ayının sonlarında ve aralık ayında dolar kurunun adeta zirveleri aşarak 18 TL’yi bulması dolara yatırım yapanların iştahını kabartmıştı. Öyle ki anlık dolar fiyatı her saat artması canlı dolar kuru takibini de bir hayli arttırmıştı. Dolar alış ve dolar satış fiyatları dolar kurunun rekorlara koşması sırasında vatandaşlar tarafından anlık dolar kuru fiyatları canlı olarak takip edilmekteydi. 20 Aralık’ta yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur korumalı TL mevduat hesabına ilişkin detayları paylaşması sonrası güncel dolar fiyatı bir anda tepe taklak olarak 18 lira seviyelerine fırlayan dolar fiyatı anlık olarak 12 TL’ye kadar geriledi. Son günlerde dolar kurunda az çok yukarı yönlü hareket söz konusu olurken, dolar çıkar mı, dolar ne kadar olur, dolar ne kadar, anlık dolar kuru ne kadar? soruları da bir hayli araştırılmakta. İşte 4 Ocak 2022 Salı dolar kuru fiyatları.

Dolar kaç TL? Dolar kuru ile birlikte euro ve altın fiyatları anlık olarak ne kadar olduğu, dolar fiyatı ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Kasım ayının sonlarında ve aralık ayında dolar kurunun adeta zirveleri aşarak 18 TL’yi bulması dolara yatırım yapanların iştahını kabartmıştı. Öyle ki anlık dolar fiyatı her saat artması canlı dolar kuru takibini de bir hayli arttırmıştı. Dolar alış ve dolar satış fiyatları dolar kurunun rekorlara koşması sırasında vatandaşlar tarafından anlık dolar kuru fiyatları canlı olarak takip edilmekteydi. 20 Aralık’ta yapılan Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kur korumalı TL mevduat hesabına ilişkin detayları paylaşması sonrası güncel dolar fiyatı bir anda tepe taklak olarak 18 lira seviyelerine fırlayan dolar fiyatı anlık olarak 12 TL’ye kadar geriledi. Son günlerde dolar kurunda az çok yukarı yönlü hareket söz konusu olurken, dolar çıkar mı, dolar ne kadar olur, dolar ne kadar, anlık dolar kuru ne kadar? soruları da bir hayli araştırılmakta. İşte 4 Ocak 2022 Salı dolar kuru fiyatları.

#2
Foto - Dolar anlık fiyatı ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,7163 TL, Dolar satış fiyatı 13,7280 TL,

Dolar anlık fiyatı ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,7163 TL, Dolar satış fiyatı 13,7280 TL,

#3
Foto - Anlık euro fiyatı ne kadar, kaç TL? Euro alış fiyatı 15,5530 TL, Euro satış fiyatı 15,6127

Anlık euro fiyatı ne kadar, kaç TL? Euro alış fiyatı 15,5530 TL, Euro satış fiyatı 15,6127

#4
Foto - Sterlin anlık fiyatı ne kadar kaç TL? Sterlin alış fiyatı 18,5019 TL, Sterlin satış fiyatı 18,5836 TL

Sterlin anlık fiyatı ne kadar kaç TL? Sterlin alış fiyatı 18,5019 TL, Sterlin satış fiyatı 18,5836 TL

#5
Foto - Aralık ayı enflasyon rakamları ardıdnan dolar dalgalı seyrine devam etti. TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı ve yıllık enfalsyon rakamları belli oldu. Buna göre aralık ayı enflasyonu 13,58 olurken yıllık enflasyon oranı ise 36,08 oldu. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a çıktı. Enflasyonun yüksek çıkmasından sonra gözler dolar kurunun bundan sonra yükselip yükselmeceği merak edilmeye başlandı.

Aralık ayı enflasyon rakamları ardıdnan dolar dalgalı seyrine devam etti. TÜİK tarafından açıklanan aralık ayı ve yıllık enfalsyon rakamları belli oldu. Buna göre aralık ayı enflasyonu 13,58 olurken yıllık enflasyon oranı ise 36,08 oldu. Kasımda yüzde 21,31 olan yıllık enflasyon aralık ayında yüzde 36,08'e yükseldi. Yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89'a çıktı. Enflasyonun yüksek çıkmasından sonra gözler dolar kurunun bundan sonra yükselip yükselmeceği merak edilmeye başlandı.

#6
Foto - Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş enflasyon rakamlarının şaşırtmadığını ve vatandaşın hissettiği rakamın daha yüksek olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında dünyanın enflasyonla mücadelesinn devam edeceğini belirten İslam Memiş ''Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi, ekonomik daralmalar, dolar/TL kurunun yükselişi ve tedarik zincirlerindeki sorunlar bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek. Enflasyon rakamlarıyla mücadelenin çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Doların artması durumunda bizim gibi ülkelerde enflasyonda da artacaktır'' dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş enflasyon rakamlarının şaşırtmadığını ve vatandaşın hissettiği rakamın daha yüksek olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında dünyanın enflasyonla mücadelesinn devam edeceğini belirten İslam Memiş ''Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükselmesi, ekonomik daralmalar, dolar/TL kurunun yükselişi ve tedarik zincirlerindeki sorunlar bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri etkileyecek. Enflasyon rakamlarıyla mücadelenin çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Doların artması durumunda bizim gibi ülkelerde enflasyonda da artacaktır'' dedi.

#7
Foto - İslam Memiş dolar/TL kuru için 3 aylık sürecin önemli olduğunu ifade ederken

İslam Memiş dolar/TL kuru için 3 aylık sürecin önemli olduğunu ifade ederken "Dolar 10 lira seviyesi 14 lira seviyesi bant aralığında fiyatlanıyor. Dolayısıyla sert düşüşler, sert yükselişlere karşı ekonomi kurmayları piyasaları yakından takip ediliyor’’ dedi. Vatandaşlar yeni yılın ilk işlem gününde ''Dolar kaç TL? Dolar yükselişi sürecek mi?'' sorularına odaklandı.

#8
Foto - Memiş dolar fiyatlarında son durumu şöyle açıldı : “u süreçte uzun vadeli düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer varlıklar üzerinden alım satım yapmaz ise sepet yapmanın ne demek olduğunu öğrenirse ve bu şekilde yoluna devam ederse zarar etmeden yılı tamamlayacak. Peki sepet yapmak nedir? Elimde dövizimde olsun, altınımda olsun, gümüşümde olsun, kripto paramda olsun yani neye yatırım yaparsanız yapın. Mutlaka bir sepet yapın. Ve işlemlerinizi kısa vadeli düşünmemeniz gerekiyor.”

Memiş dolar fiyatlarında son durumu şöyle açıldı : “u süreçte uzun vadeli düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer varlıklar üzerinden alım satım yapmaz ise sepet yapmanın ne demek olduğunu öğrenirse ve bu şekilde yoluna devam ederse zarar etmeden yılı tamamlayacak. Peki sepet yapmak nedir? Elimde dövizimde olsun, altınımda olsun, gümüşümde olsun, kripto paramda olsun yani neye yatırım yaparsanız yapın. Mutlaka bir sepet yapın. Ve işlemlerinizi kısa vadeli düşünmemeniz gerekiyor.”

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