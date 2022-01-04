2022-01-04 10:06:19 Dolar fiyatı anlık, Dolar fiyatı bugün ne kadar oldu? 4 Ocak 2022 canlı dolar kuru fiyatı!
Dolar ne kadar? Kur Korumalı TL mevduat hesabına ilişkin teşvik paketi ardından 18,04 rekorundan 10 TL seviyelerine düşen dolar açılanan enflasyon rakamları sonrası yeniden yükselişe geçmişti. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı memur ve emekli zamlarına ilişkin açıklama sonrası dolar kuru fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Dolara yatırım yapan ya da kur korumalı TL vadeli hesaplara rağmen dolar alışı yapanlar dolar kuru fiyatı ne kadar? sorusunu sormakta. Peki dolar bugün ne kadar? 4 Ocak 2022 dolar kaç TL, dolar kuru bugün ne kadar? Dolar canlı fiyatları son durum ne? İşte 4 Ocak 2022 Salı anlık dolar kuru fiyatı.