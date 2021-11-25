Dolar bugün ne kadar? Dolar düştü mü çıktı mı? Euro ne kadar oldu? 25 Kasım anlık

Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 25 Kasım 2021 son dakika gelişmeleri: Döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası alınan önlemler ve BAE heyetinin Türkiye'ye ziyaretiyle piyasalara az da olsa gelen güven ortamının ardından, Merkez Bankası cephesinden bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle bir araya gelecek.