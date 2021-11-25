2021-11-25 09:06:25 Dolar bugün ne kadar? Dolar düştü mü çıktı mı? Euro ne kadar oldu? 25 Kasım anlık
Yatırımcılar tarafından 25 Kasım Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, son günlerde bir hayli hareketli grafik çizmekte. Dolar kurunun son haftalarda zirveleri aşması sorası vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 25 Kasım 2021 dolar kuru, son durum..