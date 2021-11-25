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Ekonomi
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Dolar bugün ne kadar? Dolar düştü mü çıktı mı? Euro ne kadar oldu? 25 Kasım anlık

2021-11-25 09:06:25
Dolar bugün ne kadar? Dolar düştü mü çıktı mı? Euro ne kadar oldu? 25 Kasım anlık

Yatırımcılar tarafından 25 Kasım Perşembe gününün dolar kuru araştırılıyor. Haftayı yükselişle kapatan ve haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, son günlerde bir hayli hareketli grafik çizmekte. Dolar kurunun son haftalarda zirveleri aşması sorası vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 25 Kasım 2021 dolar kuru, son durum..

#1
Foto - Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 25 Kasım 2021 son dakika gelişmeleri: Döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası alınan önlemler ve BAE heyetinin Türkiye'ye ziyaretiyle piyasalara az da olsa gelen güven ortamının ardından, Merkez Bankası cephesinden bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle bir araya gelecek.

Dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? İşte 25 Kasım 2021 son dakika gelişmeleri: Döviz kurundaki dalgalanmalar sonrası alınan önlemler ve BAE heyetinin Türkiye'ye ziyaretiyle piyasalara az da olsa gelen güven ortamının ardından, Merkez Bankası cephesinden bir gelişme daha yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka yöneticileriyle bir araya gelecek.

#2
Foto - Toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de katılacak. Uzmanlar, Kavcıoğlu'nun son günlerde dövizde yaşanan aşırı hareketlenmelerle ilgili yapacağı bu toplantının piyasa açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Kavcıoğlu, Salı günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Toplantıya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de katılacak. Uzmanlar, Kavcıoğlu'nun son günlerde dövizde yaşanan aşırı hareketlenmelerle ilgili yapacağı bu toplantının piyasa açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Kavcıoğlu, Salı günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

#3
Foto - Dolar/TL kuru dün gün içerisinde 13,50 seviyesine kadar çıktıktan sonra gerileyerek 12,30'un altına kadar indi. Bugün de düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL şu sıralar 11, 93 lira seviyesinde yer alıyor. Dün 15.20 seviyelerinde seyreden euro ise 13,39 seviyesinde bulunuyor. Dolar bugün saat 09:00 itibariyle şu seviyelerde işlem görmeke:

Dolar/TL kuru dün gün içerisinde 13,50 seviyesine kadar çıktıktan sonra gerileyerek 12,30'un altına kadar indi. Bugün de düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL şu sıralar 11, 93 lira seviyesinde yer alıyor. Dün 15.20 seviyelerinde seyreden euro ise 13,39 seviyesinde bulunuyor. Dolar bugün saat 09:00 itibariyle şu seviyelerde işlem görmeke:

#4
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış 11,9521 TL, Dolar satış 12,0019 TL,

Dolar ne kadar? Dolar alış 11,9521 TL, Dolar satış 12,0019 TL,

#5
Foto - Euro ne kadar? Euro alış 13,3866 TL, Euro satış 13,4673 TL

Euro ne kadar? Euro alış 13,3866 TL, Euro satış 13,4673 TL

#6
Foto - Sterlin ne kadar? Sterlin alış 15,9397 TL, Sterlin satış 16,0298 TL

Sterlin ne kadar? Sterlin alış 15,9397 TL, Sterlin satış 16,0298 TL

#7
Foto - Frang ne kadar? Frang alış 12,7941 TL,  Frang satış 12,8559 TL

Frang ne kadar? Frang alış 12,7941 TL,  Frang satış 12,8559 TL

#8
Foto - Riyal ne kadar? Riyal alış 3,1786 TL, Riyal satış 3,1945 TL

Riyal ne kadar? Riyal alış 3,1786 TL, Riyal satış 3,1945 TL

#9
Foto - Norveç Kronu ne kadar? Norveç Kronu alış 1,3312 TL, Norveç Kronu satış 1,3392 TL

Norveç Kronu ne kadar? Norveç Kronu alış 1,3312 TL, Norveç Kronu satış 1,3392 TL

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