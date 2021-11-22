Dolar bugün ne kadar 22 Kasım 2021 dolar-euro fiyatı

Dolar ne kadar bugün? 22 Kasım 2021 Pazartesi Dolar kaç TL? Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala birçok vatandaş piyasalarda yaşanan gelişmeleri canlı olarak takip ediyorlar. 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu vatandaşlar tarafından sık aratılan konular arasında geliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesinden sonra dolar kuru bir hayli merak ediliyor. Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar? Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü, düşecek mi? Euro kaç TL? soruları dolara yatırım yapan ya da son iki haftada dolar kurunun zirveleri aşmasından sonra yatırımını dolara yapacak vatandaşlar tarafından yakından sorgulanmakta. İşte dolar kuru fiyatları.