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Ekonomi
11
Dolar bugün ne kadar 22 Kasım 2021 dolar-euro fiyatı

2021-11-22 09:30:33
Dolar bugün ne kadar 22 Kasım 2021 dolar-euro fiyatı

Dolar ne kadar bugün? 22 Kasım 2021 Pazartesi Dolar kaç TL? Dolar fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala birçok vatandaş piyasalarda yaşanan gelişmeleri canlı olarak takip ediyorlar. 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu vatandaşlar tarafından sık aratılan konular arasında geliyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitmesinden sonra dolar kuru bir hayli merak ediliyor. Dolar ve euro fiyatları bugün ne kadar? Dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü, düşecek mi? Euro kaç TL? soruları dolara yatırım yapan ya da son iki haftada dolar kurunun zirveleri aşmasından sonra yatırımını dolara yapacak vatandaşlar tarafından yakından sorgulanmakta. İşte dolar kuru fiyatları.

#1
Foto - Dolar kuru 22 Kasım 2021 dolar bugün ne kadar? Döviz kurları kaç TL? Dolar kaç TL, euro kaç tl? soruları 22 Kasım 2021 Pazartesi günü merak ediliyor. Doların peş peşe rekor kırması ve yükselişini kesmesi piyasaları hareketlendirdi. Küresel gelişmeler ve artan korona vakalarının etkisiyle hızla tırmanan döviz kurlarında zirveye tırmanışına devam edip etmeyeceği sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta rekora koşan dolar kuru haftanın son işlem gününde yeniden düşüşe geçti. 22 Kasım 2021 dövizdeki son durum haberimizde.

Dolar kuru 22 Kasım 2021 dolar bugün ne kadar? Döviz kurları kaç TL? Dolar kaç TL, euro kaç tl? soruları 22 Kasım 2021 Pazartesi günü merak ediliyor. Doların peş peşe rekor kırması ve yükselişini kesmesi piyasaları hareketlendirdi. Küresel gelişmeler ve artan korona vakalarının etkisiyle hızla tırmanan döviz kurlarında zirveye tırmanışına devam edip etmeyeceği sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta rekora koşan dolar kuru haftanın son işlem gününde yeniden düşüşe geçti. 22 Kasım 2021 dövizdeki son durum haberimizde.

#2
Foto - 1 DOLAR NE KADAR? ABD doları alış: 10,9660 TL ABD doları satış: 10,9979 TL

1 DOLAR NE KADAR? ABD doları alış: 10,9660 TL ABD doları satış: 10,9979 TL

#3
Foto - 1 EURO NE KADAR? Euro alış: 12,3714 TL Euro satış: 12,4040 TL

1 EURO NE KADAR? Euro alış: 12,3714 TL Euro satış: 12,4040 TL

#4
Foto - 1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR? Sterlin alış: 14,7467 TL Sterlin satış: 14,7890 TL

1 İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR? Sterlin alış: 14,7467 TL Sterlin satış: 14,7890 TL

#5
Foto - İsviçre Frangı 11,8365 TL,

İsviçre Frangı 11,8365 TL,

#6
Foto - Japon Yeni 0,0952 TL,

Japon Yeni 0,0952 TL,

#7
Foto - Suudi Arabistan Riyali 2,9374 TL,

Suudi Arabistan Riyali 2,9374 TL,

#8
Foto - Güvenli liman olarak görülen dolar, Avrupa'daki koronavirüs kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi ve koronavirüs vakalarında görülen artışın neden olduğu endişelerin etkisiyle euro karşısında 16 ayın zirvesine yakın işlem gördü. Dolar endeksi, geçen hafta 96,266 ile kaydettiği 16 ayın zirvesinden çok uzaklaşmayarak 96,065 seviyesinden işlem gördü.

Güvenli liman olarak görülen dolar, Avrupa'daki koronavirüs kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesi ve koronavirüs vakalarında görülen artışın neden olduğu endişelerin etkisiyle euro karşısında 16 ayın zirvesine yakın işlem gördü. Dolar endeksi, geçen hafta 96,266 ile kaydettiği 16 ayın zirvesinden çok uzaklaşmayarak 96,065 seviyesinden işlem gördü.

#9
Foto - Euro, yüzde 0,23 düşüşle 1,1274 dolara gerileyerek Cuma günü kaydettiği 1,1250 dolara yaklaştı. Cuma günkü seansta görülen seviye, geçen yılın Temmuz ayından bu yana görülen en düşük seviyeydi. Dolar, riske duyarlı Avustralya ve Kanada doları karşısında Ekim ayının başlarından bu yana görülen en yüksek seviyeye yakın seyrederken, ham petroldeki gerileme emtia bağlantılı para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.

Euro, yüzde 0,23 düşüşle 1,1274 dolara gerileyerek Cuma günü kaydettiği 1,1250 dolara yaklaştı. Cuma günkü seansta görülen seviye, geçen yılın Temmuz ayından bu yana görülen en düşük seviyeydi. Dolar, riske duyarlı Avustralya ve Kanada doları karşısında Ekim ayının başlarından bu yana görülen en yüksek seviyeye yakın seyrederken, ham petroldeki gerileme emtia bağlantılı para birimleri üzerinde baskı oluşturdu.

#10
Foto - Analistler, ABD'de dün açıklanan makro ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin ardından tahvil piyasalarında oynaklığın ve dolar talebinin azaldığını bildirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında yerleştiğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç, 95,2'nin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Analistler, ABD'de dün açıklanan makro ekonomik verilerin ekonomik toparlanmanın devam ettiğini göstermesinin ardından tahvil piyasalarında oynaklığın ve dolar talebinin azaldığını bildirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında yerleştiğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,0 seviyesinin direnç, 95,2'nin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

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