2021-12-07 11:49:16 Dolandırıcıların yeni hedefi şimdi de 'Kare kod' uygulaması!
'Karekod' uygulaması dolandırıcıların hedefinde. Son zamanlarda, özellikle de pandemiyle birlikte çok sık kullandığımız QR kod uygulaması dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri haline geldi. QR kod kullanarak, veri girişi esnasında dikkatli olmamız gerektiğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Bıçakcı, "Kullanıcı ismi ve parola bilgilerinizi girerken biraz tereddütlü davranmanız lazım. Bir afişle ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Oradaki QR kodu değiştirebilirler, üzerine sahte başka bir QR kodu yapıştırabilirler. Bu tür risklere karşı biraz daha uyanık olmakta fayda var. Ödeme sistemleri ile ilgili ya da daha kritik hassas kullanımları QR kodları bilhassa ileriye yönelik risklerinde daha fazla olacağını bize işaret ediyor" dedi. Bıçakcı, "Dolayısıyla gerçek QR kodların içine sızıp orada bir değişiklik yapmak mümkün olabildiği gibi yani QR kodun değiştirilmesi çok kolay olabilir. Burada QR koda bakarak veya gidilen siteye bakılarak anlayabilme imkânınız çok bulunmaz. QR kod aracılığıyla mobil cihazınıza kötü amaçlı bir yazılım, virüs indirebilirsiniz. Bu şekilde riskler çok barındırıyor kötü amaçlı bir yazılımı indirmeniz. Burada QR kodunu okuttuktan sonra bir yazılım indirilmesi söz konusu olursa bu yazılımı indirmemenizi bilhassa öneririm. Temel anlamda işleri kolaylaştıran çok güzel bir teknoloji ama saldırganlarda elbette bu yeni teknolojileri sosyal mühendislik amacı, insanları kandırmak amacıyla kullanabilirler.