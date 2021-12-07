Dolandırıcıların yeni hedefi şimdi de 'Kare kod' uygulaması!

"QR KOD DEĞİŞTİRİLDİĞİ ANDA PARANIZ BAŞKA BİR HESABA GİDİYOR" Burada en önemli nokta bu risklerin farkındalığını arttırmak. QR kod üzerinden bir ödemede yapabilirsiniz, bu ödeme eğer sizin istemediğiniz bir kişiye ait bir ödeme ise ve bu bitcoin üzerinden yapılan bir ödeme ise bunu geriye alma şansınız yok. Bir bankacılık elektronik transferinde bulunacaksınız, o iban numarasını da QR kod haline getirebilirsiniz elbette. IBAN numarasını değiştirip başka bir saldırganın bu saldırıyı yapan kişinin adresi ile değiştirdiği anda sizin yapmış olduğunuz transfer başka bir hesaba gidecektir" ifadelerini kullandı. Karekod dolandırıcılığının aslında çok yaygın bir dolandırıcılık haline geldiğini söyleyen Avukat Merve Özel, "Bunun da sebebi güvenli bir sistem olarak önümüze sunuldu, kartla olan sisteme göre evet daha güvenli; ama maalesef kötü kişiler tarafından bunun da bir şekilde suç teşkil edecek şekilde kullanılması söz konusu. Banka çalışanı olan bir müvekkilimizde bu doğrultuda bir QR kod dolandırıcılığına maruz kalmıştı. Burada kişilerin sadece bu kodu aktif olarak kullanıp kullanmaması ya da bilgili olmaması gibi bir ayrımda maalesef söz konusu değil. Banka çalışanı müvekkilimiz aktif olarak bunu kullanması ve QR kodla para çekip yatırmasına rağmen bu dolandırıcılığa maruz kalıp kendisi ciddi miktarda parasını kaybetmiş. Bizim aracılığımızla ilk önce bir bankaya talepte bulunduk, şüpheli işlem bildiriminde. Sonrasında da savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu. Güvenlik yazılım firmasında pazarlama müdürü Ünsal Yurdakonar ise, "Kötü amaçlı saldırganlar artık QR kodları kullanmaya başladılar. Ve bizim birçok bilgimizi çalmaya başladılar. Mesela emin olmadığımız, kaynağını bilmediğimiz bir kare kodu okuttuğumuzda bu bizi bir kimlik avı sitesine yönlendirebilir. Bu neyi neticelendirir, baktığımız zaman bir siteye girdik. Biz bunu alışveriş, banka, e-ticaret sitesi olarak düşünebiliriz, halbuki bu site gerçek değildir" dedi.