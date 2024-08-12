Dolandırıcıların kilometre oyununa karşı 5'li kontrol

Orada da aynı kontroller yapıldıktan sonra kilometre sorgumuzu yaptık. ABS, hava yastığı, konfor, gösterge, direksiyon beyni ve aracın kendi beyni de aynı sonuca ulaştık. Yani bu aracın kilometresine herhangi bir müdahale olmamış. Tarıyorsun, 10 dakika içinde çıkarıyor. Bunu vatandaşımızın yaptırmasını tavsiye ediyorum. Zaten bu kilometre düşürmek adi bir suç ve hırsızlık. Yasal olarak da suçu vardır" şeklinde konuştu. Kilometre kontrolü yapılmasıyla ilgili ücrete değinen Uysal, "Muayene istasyonundan sorgulama kilometre ile doğru tutmayabilir. Bazı ekspertizler buna 500 lira alıyor, bin lira alıyor kurumsalız biz diye. Biz şuanda 200 liraya yapıyoruz" diye konuştu.