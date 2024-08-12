2024-08-12 11:56:06 Dolandırıcıların kilometre oyununa karşı 5'li kontrol
Dolandırıcılar, ikinci el otomobil sektöründe araçların kilometrelerini düşük göstermek için farklı yöntemlere başvuruyor. Uzmanlar ise otomobil alım satımı yapacak vatandaşların kilometre oyununa gelmemek için aracın beyni, ABS kayıt beyni, hava yastığı kayıt beyni, konfor gösterge beyni ve direksiyon beyninin aynı sonucu vermesi gerektiğine dikkat çekiyor. Yaz dönemiyle birlikte kısmi hareketlenme sürecine giren ikinci el otomobil sektöründe farklı dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkıyor. Dolandırıcılar, kilometre sorunu olan araçları daha az kilometreli göstermek amacıyla ‘kilometre düşürme' yöntemine başvuruyor. Yüksek kilometreli araçlarla ilgili düzenlenen raporlar düşük kilometreli olarak belgelendiriliyor. Alınan bu raporla birlikte araçların kilometre kusurları gizlenerek kusursuz olarak satışa sunuluyor.