Dolandırıcılar bu aileyi gözüne kestirdi! Bir ay içinde iki kez dolandırıldılar

Düzce'de Erol ve Kezban Eren çiftinin hayatı, telefon dolandırıcının yalanıyla kabusa döndü. Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, "Banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçti" yalanıyla önce Kezban Erol'u, sonra eşini dolandırdı. Şikayetçi olan Erol Eren, eşinin de dolandırıldığını emniyette öğrendi. Düzce'de duvar örerek geçimini sağlayan Erol Eren (60) ile eşi Kezban (58), telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Yaklaşık 2 hafta önce Kezban Eren'i arayarak kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, banka hesaplarının FETÖ'nün eline geçtiğini ve bilgilerinin tehlikede olduğunu söyledi. "Banka hesabınızı donduracağız, yoksa örgüt üyeleri hesabınızı boşaltır" diyerek Kezban Eren'i kandıran dolandırıcı, kadının telefonuna onay kodu göndererek, bunu söylemesini istedi. Onay kodunu öğrenen dolandırıcı, Kezban Eren adına kredi çekti, hesabındaki parayı kullandı. Korkan kadın, bu durumu eşi Erol Eren'e söylemedi.