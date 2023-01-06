Dolandırıcılar bu aileyi gözüne kestirdi! Bir ay içinde iki kez dolandırıldılar

Telefonuna gelen onay kodu ile dolandırıcıların adına 40 bin 500 TL kredi çektiğini ifade eden Eren, "Eşimin kredi kartını, ek hesabını boşalttılar. 53 bin 500 TL'de adına para çektiler. Ayrıca bankada bin 800 TL para biriktirmiş. O parayı da almışlar. Hiç para kalmamış. Sadece 109 bin lira sadece kredi çektirerek aldıkları para var. Onun dışında ek hesaplar var. 8 bin 800 TL, 9 bin 600 TL kredi kartı var. Onun da hepsini çekmişler. Kredi kartının da bu ay sonunda ödemesi var" diye konuştu. "Gaflete düştük" diyen Erol Eren, "Haberlerde çıkmış olmasına, uyarılar yapılmasına rağmen dolandırıcılar ile konuşurken öyle bir gaflete girdik ki, ne dedilerse yaptık. O duruma getirdiler bizi. Sabaha kadar telefonu hiç kapatmıyorlar. '5 kişi yakaladık, 7 kişi yakaladık' diye sürekli bilgiler veriyorlardı. Bizde o konuşmalara inandık. Ben sabah hemen Osman Çatana Polis Merkezi'ne gittim. Polis merkezinde benim ifademi aldılar. Eşimden haberim yoktu. Meğer eşimin hesabını komple boşaltmışlar. Onu da öğrendim. Diğer günde ikimiz birden savcılığa giderek şikayetçi olduk. Bendeki belgelerin hepsini verdik savcılığa" ifadelerini kullandı. Kezban Eren ise "Kredi kartım kaybolmuştu. Bankaya gittim. Banka görevlisine kartımın kaybolduğunu söyledim, bana 'Bir şey olmaz' dedi. O kredi kartım da dolandırıcılar tarafından kullanıldı" dedi.