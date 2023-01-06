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Yaşam
4
Dolandırıcılar bu aileyi gözüne kestirdi! Bir ay içinde iki kez dolandırıldılar

2023-01-06 16:21:20
Dolandırıcılar bu aileyi gözüne kestirdi! Bir ay içinde iki kez dolandırıldılar

Benzerine filmlerde rastlanacak türde bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Eşler birbirinden habersiz dolandırıldı.

#1
Foto - Dolandırıcılar bu aileyi gözüne kestirdi! Bir ay içinde iki kez dolandırıldılar

Düzce'de Erol ve Kezban Eren çiftinin hayatı, telefon dolandırıcının yalanıyla kabusa döndü. Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı, "Banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçti" yalanıyla önce Kezban Erol'u, sonra eşini dolandırdı. Şikayetçi olan Erol Eren, eşinin de dolandırıldığını emniyette öğrendi. Düzce'de duvar örerek geçimini sağlayan Erol Eren (60) ile eşi Kezban (58), telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Yaklaşık 2 hafta önce Kezban Eren'i arayarak kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, banka hesaplarının FETÖ'nün eline geçtiğini ve bilgilerinin tehlikede olduğunu söyledi. "Banka hesabınızı donduracağız, yoksa örgüt üyeleri hesabınızı boşaltır" diyerek Kezban Eren'i kandıran dolandırıcı, kadının telefonuna onay kodu göndererek, bunu söylemesini istedi. Onay kodunu öğrenen dolandırıcı, Kezban Eren adına kredi çekti, hesabındaki parayı kullandı. Korkan kadın, bu durumu eşi Erol Eren'e söylemedi.

#2
Foto - Dolandırıcılar bu aileyi gözüne kestirdi! Bir ay içinde iki kez dolandırıldılar

Dolandırıcı, bir süre sonra Kezban Eren'in eşi Erol Eren'i de arayarak, aynı yalanları ona da söyledi. Eşinin dolandırıldığından haberi olmayan Erol Eren'de dolandırıcıya inanarak, telefonuna gelen onay kodunu söyledi. Dolandırıcılar Erol Eren'in adına da kredi çekti. Dolandırıldığını anlayan Erol Eren eşi Kezban ile birlikte polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Erol Eren başından geçenleri polise anlattığı sırada, Kezban Eren'de aynı yöntemle dolandırıldığını söyledi. Erol Eren, eşinin de dolandırıldığını emniyette öğrendi. 'Polis Ömer' diye tanıdığı şüphelinin önce eşini, sonra kendisini aradığını söyleyen Erol Eren, "Bende inandım. Telefondaki şahıs bana hesaplarımıza el konulduğunu söyledi. 'FETÖ'ye karıştınız' dedi. Benim kimlik bilgilerim ellerine geçmiş. Kimlik bilgilerimden yola çıkarak, önce para istemediler. 'Biz bankadaki hesabı donduralım, yoksa bu akşam terör örgütü üyeleri senin hesabını boşaltırlar' dedi. Benim telefonuma bir numara gönderdiler. Bende o gönderdikleri numarayı okudum. Meğer banka hesaplarına ulaşım için bankadan gönderilen numaraymış" dedi.

#3
Foto - Dolandırıcılar bu aileyi gözüne kestirdi! Bir ay içinde iki kez dolandırıldılar

Telefonuna gelen onay kodu ile dolandırıcıların adına 40 bin 500 TL kredi çektiğini ifade eden Eren, "Eşimin kredi kartını, ek hesabını boşalttılar. 53 bin 500 TL'de adına para çektiler. Ayrıca bankada bin 800 TL para biriktirmiş. O parayı da almışlar. Hiç para kalmamış. Sadece 109 bin lira sadece kredi çektirerek aldıkları para var. Onun dışında ek hesaplar var. 8 bin 800 TL, 9 bin 600 TL kredi kartı var. Onun da hepsini çekmişler. Kredi kartının da bu ay sonunda ödemesi var" diye konuştu. "Gaflete düştük" diyen Erol Eren, "Haberlerde çıkmış olmasına, uyarılar yapılmasına rağmen dolandırıcılar ile konuşurken öyle bir gaflete girdik ki, ne dedilerse yaptık. O duruma getirdiler bizi. Sabaha kadar telefonu hiç kapatmıyorlar. '5 kişi yakaladık, 7 kişi yakaladık' diye sürekli bilgiler veriyorlardı. Bizde o konuşmalara inandık. Ben sabah hemen Osman Çatana Polis Merkezi'ne gittim. Polis merkezinde benim ifademi aldılar. Eşimden haberim yoktu. Meğer eşimin hesabını komple boşaltmışlar. Onu da öğrendim. Diğer günde ikimiz birden savcılığa giderek şikayetçi olduk. Bendeki belgelerin hepsini verdik savcılığa" ifadelerini kullandı. Kezban Eren ise "Kredi kartım kaybolmuştu. Bankaya gittim. Banka görevlisine kartımın kaybolduğunu söyledim, bana 'Bir şey olmaz' dedi. O kredi kartım da dolandırıcılar tarafından kullanıldı" dedi.

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