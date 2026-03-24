Yılda 360 ton üretim! Devlet desteğiyle ikinci çiftliği kurdu
Yılda 360 ton üretim! Devlet desteğiyle ikinci çiftliği kurdu

Elazığ’da devlet desteğiyle ikinci çiftliğini kuran üretici yıllık 360 ton beyaz et üretimi gerçekleştiriyor.

Foto - Yılda 360 ton üretim! Devlet desteğiyle ikinci çiftliği kurdu

Elazığ’da besicilikle başladığı üretimini devlet desteğiyle büyüten Ömer Erdem, ikinci çiftliğini kurarak kapasitesini artırdı.

Foto - Yılda 360 ton üretim! Devlet desteğiyle ikinci çiftliği kurdu

Elazığ’da yaşayan 3 çocuk babası Ömer Erdem (49), merkeze bağlı Alaca köyünde 2015 yılında devletten yüzde 60 destekle 300 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurmasının ardından kazandığı para ve devletin de destekleriyle büyükbaş hayvan çiftliğinin yanında bir de tavuk çiftliği açmaya karar verdi.

Foto - Yılda 360 ton üretim! Devlet desteğiyle ikinci çiftliği kurdu

2020 yılında Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna başvuran Erdem, yetkililerin incelemesinin ardından yüzde 60 destekle 10 dönümlük alan üzerine 25 bin kapasiteye sahip tavuk çiftliği kurdu. Yılda 6 dönem olmak üzere 40 günde civciv üretimi gerçekleştiren Erdem, yıllık 360 ton beyaz et üretimi sağlayarak ülkenin beyaz et ekonomisine katkı sağlıyor.

Foto - Yılda 360 ton üretim! Devlet desteğiyle ikinci çiftliği kurdu

Devletten aldığı destekler sayesinde böyle bir işletmeyi açtığını belirten işletme sahibi Ömer Erdem, "Devlet desteği olmadan çiftçilerin bu tür işletmeleri hayal dahi edemeyeceğini" söyledi.

Foto - Yılda 360 ton üretim! Devlet desteğiyle ikinci çiftliği kurdu

2015 yılında besi işletmesini açtıktan sonra orada kazandığımız parayı bu sefer 2020’de TKDK’nın desteğiyle tavuk çiftliği açmaya karar verdik. Sağ olsun TKDK üretimde başarılı olanın hep yanında duruyor. 2020 yılında burayı açtık. Şuan da burası yıllık 6 dönem olmak üzere 40 günde bir civciv üreterek yaklaşık 25 binlik kapasiteye sahip. Burası her dönem yaklaşık 60 ton civarında beyaz et üretiyoruz. Yılda 6 defa döngü şeklinde devam ediyor. Burası 10 dönüm üzerinde yapılan bir işletme. Yaklaşık 200 bin Euro’nun yüzde 60’nı destek olarak almıştık. Tavuk çiftliğinde en dikkat edilmesi gereken kurallardan birisi hijyendir. Tarım ve Orman Bakanlığı zaten bu konuda her dönem tavuklardan numune alıyor. Tavukların kamuoyunda hormonlu olduğu algısı var fakat bu tavukların ırkı, et ırkı olduğu için çok çabuk gelişiyor. 24 saat içerisinde 5-6 saat uyku onun dışında sürekli yüksek proteinle besleniyorlar. Kesinlikle ilaç kullanılmıyor. İnsanlarımız beyaz eti, akıllarında bir şüphe olmadan tüketebilirler. Devlet desteği olmasa bizim gibi çiftçilikten gelen insanların böyle işletmeler kurması hayal dahi değil. Allah nasip etti. Rabbim devlete zeval vermesin, tekrar söylüyorum devletin desteği olmazsa bu işletmeleri büyük şirketler açar ama bizim gibi topraktan gelen çiftçiler, bu tür işletmeleri açması hayal bile edilemez. Burada firma bize civcivi getirir, biz sadece bakıcılığını yapıyoruz. 42 günde yetiştiriyoruz. Şirket tekrar gelerek tavukları alıp kesimhaneye götürerek kesimlerini yapıp pazara sunuyorlar" dedi.

