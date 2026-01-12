  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şehir ayağa kalktı! Sabancı Holding dev projeyi iptal etti Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi Valiliklerden peş peşe son dakika kararları: İşte okulların tatil edildiği iller Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul Alparslan Kuytul'dan skandal sözler: Türkiye korktuğu için el altından yardım ediyor Herkes nefesini tuttu: 500 bin metrekarede petrol heyecanı Ne mutfağı var ne banyosu! Tek odada hayatta kalma mücadelesi Ünlü banka Mart sonunda dolar kurunun kaç para olacağını duyurdu O ülke NATO sekreteri Mark Rutte'yi şaşırttı: Türkiye'den İHA aldığınızı gördüğümde çok etkilendim
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi

Tokat Erbaa'da yaşayan Şulen ailesi, doktor tavsiyesiyle otizmli oğulları için aldıkları kuzuyla birlikte hayatlarında önemli değişimler yaşadıklarını ifade ediyor.

#1
Foto - Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir doktor tavsiyesiyle başlayan yolculuk, bir ailenin hayatında kalıcı izler bıraktı.

#2
Foto - Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi

İki çocuk sahibi Şulen ailesi otizmli oğulları 22 yaşındaki Ali Eren'in isteği üzerine aldıkları kuzuya "Üzüm" ismini verdi. Anne Reyhan Şulen, 1 haftalıkken evlerine aldıkları kuzunun 2 aylık olduğunu söyledi. Doktor tavsiyesiyle 15 yıl önce de "Fındık" ve "Fıstık" adını verdikleri iki kuzuları olduğunu anlatan Şulen, şöyle devam etti: "Bir yıla kadar besledik kuzuları sonra beldemize götürerek geri verdik. Kuzuyu beslemekteki amacımız otizmli olan oğlum Ali için. Yıllar önce biz evde kuzu beslemiştik, Ali'de his kaybı vardı. Ali sıcağı soğuğu hissetmiyordu, bize dönüp bakmıyordu. Dikkatini çekebilmesi için bir doktorun tavsiyesi ile biz eve kuzu getirdik. Sonra kuzuya süt vermem, Ali'nin bir yerlere gittikçe kuzunun peşinden dolaşması, Ali'nin eline süt sürüyordum süt kokusuna gidip Ali'nin elini yalaması falan Ali'nin göz teması kurmasını daha da artırdı, Ali'ye iyi geldi."

#3
Foto - Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi

Hayvan sevgisi sayesinde 22 yaşındaki oğlu Ali Eren'de olumlu yönde gelişmeler gözlemlediklerini dile getiren Şulen, oğlunun 15 yıl sonra tekrar kuzu istediğini kaydetti.

#4
Foto - Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi

Evde kuzularla oldukları dönemlerde oğlunun iletişiminin geliştiğini belirten Şulen, "Ali normalde hiç konuşamayan bir çocuktu, istediğini hiç anlatamıyordu. Hayvan sevgisi ile birlikte ben oğlumu tekrar kazandım. Şu an çok şükür istediği her şeyi söyleyebiliyor. İstediği yemeği, gitmek istediği yeri, yapmak istediği her şeyi söyleyebiliyor. Otizm bitti mi? Bitmedi ama farklı bir çocuk, özel bir çocuk." diye konuştu.

#5
Foto - Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi

Şulen, kuzuyu da çocuğu gibi sevdiğini ifade ederek "Artık benden bir parça oldu. Çok tatlı, çok sevimli." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü
Gündem

Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü

Halep'i terör işgalinden kurtaran Suriye Ordusu mensubu silahlı kişilerin, çatışmada öldürdükleri PKK/SDG’li keskin nişancı bir kadın teröri..
İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama
Dünya

İsrail'in gazına gelen terör örgütünün aklını alan açıklama

Suriye ordusu, soykırımcı İsrail'in gazına gelen terör örgütü YPG/SDG’nin herhangi bir eyleminin sert karşılık bulacağını açıkladı. ..
Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında!
Aktüel

Enes Kuş'un ardından sistemin röntgeni: Askerler bile sanal kumar bataklığında!

Kumar bağımlılığı nedeniyle hayatına son veren eski uzman çavuş Enes Kuş’un intiharı, dijital bahis ağlarının orduya kadar sızmasını, “kolay..
İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine "barış" istismarı yapıyor
Gündem

İP’li milliyetçiler, ortaklarınız yine “barış” istismarı yapıyor

Ali Karahasanoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" sürecinde sessizliğe gömülen "Barış Akademisyenleri" korosunu..
Yumurta yanıtı olay oldu: 500 binlik soruda büyük şaşkınlık
Gündem

Yumurta yanıtı olay oldu: 500 binlik soruda büyük şaşkınlık

Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soruda “en çok beğeni alan fotoğraf” için “yumurta” diyen yarışmacı, doğru cevabın Lionel Messi ç..
Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı
Gündem

Kara Kuvvetleri'nde ihale soruşturması: 6'sı asker, 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde yaklaşık 23 milyon..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23