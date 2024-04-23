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Yaşam
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Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

2024-04-23 15:41:34
Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

Turistik Diyarbakır Ekspresi, bin 51 kilometrelik ilk seferini tamamladı.

#1
Foto - Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

Ankara Garı’ndan yola çıkan, toplam 180 kişi kapasiteli 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşan "Turistik Diyarbakır Ekspresi ", bin 51 kilometrelik ilk seferini tamamladı.

#2
Foto - Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

Bin 51 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan 180 kişi kapasiteli Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni, önce Ankara’dan Diyarbakır’a sonra ise Diyarbakır’dan Ankara’ya olan 4 günlük seferini tamamladı.

#3
Foto - Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

Ankara’dan başlayan, sırasıyla Kayseri, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır’ı içine alan turda, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun zengin tarihi, doğal güzellikleri, kültürel mirası, endüstriyel ve jeolojik mirasının yanı sıra bölgede bulunan zengin gastronomisiyle kültürel iletişimi güçlendirmesi hedeflendi. Bir ayağı Elazığ’da, bir ayağı Malatya’da bulunan ve Türkiye’de demir yolu uzunluğu bakımından 1'inci sırada yer alan Fırat Demiryolu Köprüsü ile Elazığ’ın sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü gibi birçok nokta ise, trenin içerisinde bulunan yolcuların ilgi odağı haline geldi. İlk destinasyon Malatya Ankara’dan 19 Nisan Cuma günü Saat 15.55’te ilk seferine başlayan turistik tren, 20 Nisan Cumartesi günü ilk destinasyon olarak Malatya’da 3 saat mola verdi. Malatya’da karşılanan trenin içerisindeki yolcular, yerel müzisyenler tarafından seslendirilen eserlerle karşılandı. Daha sonra ise yolculara dünya markası haline gelen kuru kayısı ikram edildi. Türkiye’nin en büyük müzesi vasfına sahip Malatya Radyo ve Gramofon Müzesi ve dünyadaki en büyük fotoğraf makinesi müze sıralamasında üçüncü sırada yer alan Fotoğraf Makinası Müzesi’ni gezen tren yolcuları, kültürel anlamda Malatya’da bulunan eşsiz eserleri tanıma fırsatı buldu.

#4
Foto - Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

Malatya’da verilen 3 saatlik molanın ardından Turistik Diyarbakır Ekspresi treni, 20 Nisan Pazar günü Diyarbakır’a ulaştı. Diyarbakır Kalesi ve Surları, Hasanpaşa Hanı, On Gözlü Köprü, Diyarbakır Ulu Cami gibi kent tarihinde yer alan ve kültürel anlamda tarihe ışık tutan noktaları gezme fırsatı bulan seyahat severler, Diyarbakır’ın tarihi yapıları ve doğa harikaları hakkında mihmandarlardan bilgi aldı. Diyarbakır’daki bir günlük konaklamanın ardından ise Turistik tren, Ankara’ya doğru yola çıktı.

#5
Foto - Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

Diyarbakır’dan Ankara’ya doğru seferini tamamlamak için hareket eden turistik trenin bir sonraki durağı ise Elazığ oldu. İstasyonda çiçeklerle karşılanan ziyaretçiler, otobüslerle tarihi Harput Mahallesi’ne gitti. Burada folklor ekibinin gösterisini izleyen misafirler, ardından Musiki Müzesi’ni ziyaret ederek, Kürsübaşı programına katıldı. Güzergah üzerinde bulunan ve eşsiz manzarasıyla adeta bir şölen sunan Hazar Gölü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasıyla seyahat severlerin gözdesi haline geldi. Atatürk’ün 1937 yılında çıktığı Diyarbakır seyahati sırasında Hazar Gölüne hayran kaldığı için treni durdurduğunu öğrenen yolcular, turistik trenin gölün kıyısından geçmesiyle birlikte unutulmaz bir an yaşadı.

#6
Foto - Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

Turistik Diyarbakır Ekspresi, doğal zenginlikler ve kültürel mirasının yanı sıra 4 günlük yolculukta tarihe de tanıklık etme fırsatı sağlıyor. Selçuklu Devleti döneminde Konya’dan sonra Anadolu’da yaşayan Türklerin ikinci başkenti olan Kayseri, Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri Kalesi, Kayseri Kapalı Çarşı gibi yapılarıyla ekspres treni içerisinde yer alan yolculara kültürel bir deneyim yaşamalarını sağladı. 4 gün boyunca tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunan ve bölge ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunan turistik tren, 22 Nisan Pazar Günü saat 18.15’te Ankara’ya ulaşması sonucu Bin 51 kilometre uzunluğundaki hattı tamamlamış oldu.

#7
Foto - Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

Uzun süredir Doğu Ekspresi turuna katılmak istediğini söyleyen Sinem Palavuz, “Bu deneyimi trenle birlikte yaşamak istiyordum. Şu anda Kars’a gitme hayalim varken Diyarbakır planı çıktı ve ilk sefere katıldık. Benim için çok güzel bir deneyim oldu ve bu deneyimi annemle yaşıyor olmak daha hoş oldu. Bu tren deneyimini de diğer vatandaşlara kesinlikle öneriyorum. Ben zaten kendi kanalımda da birçok içerik paylaşıyorum. Herkese tavsiye ediyorum” dedi. Bilge Palavuz ise çok güzel bir yolculuk geçirdiklerini kaydederek, “Çok güzel yerler gördük. Çok güzel arkadaşlıklar edindik. Herkese tavsiye ederiz. Birçok yöresel yemeği tattık. Daha aldığımızı bile yiyemedik ama inşallah vakit bulduğumuz da yiyeceğiz. Herkes gelsin, trenle gezi turu yapsın” diye konuştu.

#8
Foto - Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

Turistik Diyarbakı Ekspresi treninde seyahat ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Sevil Özalp da turistik seyahat hakkında şu ifadeleri kullandı: “Şehirlerimiz de güzel. Kendine has tarihi var, kültürü var. Bir öğretmen olarak da müzeleri görebildiğimiz için çok mutlu oldum. Bu seyahat bağımlılık yapıyor. Şimdi ben Ankara’ya gittiğimiz için üzülüyorum. Baya bir şehir gördük. Her yönden çok anlamlı bir şey. Manzarayı görmek izlemek çok hoşuma da gidiyor” ifadelerini kullandı. İki kişilik odalarda yatak, buzdolabı, lavabo, eşya dolabı gibi birçok ihtiyacın karşılanma imkanı sağlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi, haftada bir olacak şekilde sefer yapacak. Trende iki kişilik yataklı vagonlarda yolculuk yapmak isteyenler 9 bin lira, dönüş güzergahında ise 8 bin lira ücret ödüyor.

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