Doğu'nun yeni yıldızı: Turistik Diyarbakır Ekspresi

Turistik Diyarbakı Ekspresi treninde seyahat ettiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Sevil Özalp da turistik seyahat hakkında şu ifadeleri kullandı: “Şehirlerimiz de güzel. Kendine has tarihi var, kültürü var. Bir öğretmen olarak da müzeleri görebildiğimiz için çok mutlu oldum. Bu seyahat bağımlılık yapıyor. Şimdi ben Ankara’ya gittiğimiz için üzülüyorum. Baya bir şehir gördük. Her yönden çok anlamlı bir şey. Manzarayı görmek izlemek çok hoşuma da gidiyor” ifadelerini kullandı. İki kişilik odalarda yatak, buzdolabı, lavabo, eşya dolabı gibi birçok ihtiyacın karşılanma imkanı sağlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi, haftada bir olacak şekilde sefer yapacak. Trende iki kişilik yataklı vagonlarda yolculuk yapmak isteyenler 9 bin lira, dönüş güzergahında ise 8 bin lira ücret ödüyor.