Doğu Anadolu'daki marketlerde sıkı denetim

Ardahan'da da stokçuluğun ve fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, AA muhabirine, kentte belli aralıklarla denetimler yapıldığını söyledi. Zorba, "Bu çalışmayı Ticaret İl Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz." dedi. Kars'taki marketlerde de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde denetim yapıldı. Marketlerin depolarını inceleyen ekipler, stokçuluk yapılıp yapılmadığını da kontrol etti. Şehir genelinde denetimler devam ediyor. Erzincan'da da stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla market denetimleri devam ediyor. Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, polis ve belediye zabıta ekiplerinin marketlerde yaptığı kontrollerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi konular inceleniyor. Ekipler, marketlerde ayçiçeği yağı ile unun raf fiyatlarını da kontrol ediyor.