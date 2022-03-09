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Ekonomi
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Doğu Anadolu'daki marketlerde sıkı denetim

2022-03-09 16:46:49
Doğu Anadolu'daki marketlerde sıkı denetim

Erzurum, Tunceli, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı'daki marketlerde stokçuluğun ve fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

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Foto - Erzurum Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki gıda ürünleri satışı yapılan iş yerlerini denetledi. Zincir marketlerin depolarını kontrol eden ekipler, stokçuluk yapılıp yapılmadığına baktı. Denetimlerin ardından tutulan tutanaklar incelenmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildi. Tunceli'de Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, market ürünlerinde fiyat artışı olup olmadığını kontrol etti. Marketlerdeki yağ raflarını ve depoları inceleyen ekipler, raf ile kasa arasında fiyat farklarına da baktı. Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıda ise fahiş fiyat ve stokçuluğu önlemek için alınması gereken tedbirler görüşüldü. İl genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi. Ağrı'da ise ayçiçeği yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin stok durumu ve fiyatları denetlendi. Belediye görevlileri, marketlere giderek çeşitli ürünlerde fiyat araştırması yaptı. Ekipler, ayrıca yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını inceledi.

Erzurum Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent genelindeki gıda ürünleri satışı yapılan iş yerlerini denetledi. Zincir marketlerin depolarını kontrol eden ekipler, stokçuluk yapılıp yapılmadığına baktı. Denetimlerin ardından tutulan tutanaklar incelenmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletildi. Tunceli'de Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, market ürünlerinde fiyat artışı olup olmadığını kontrol etti. Marketlerdeki yağ raflarını ve depoları inceleyen ekipler, raf ile kasa arasında fiyat farklarına da baktı. Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıda ise fahiş fiyat ve stokçuluğu önlemek için alınması gereken tedbirler görüşüldü. İl genelinde denetimlerin devam edeceği bildirildi. Ağrı'da ise ayçiçeği yağı başta olmak üzere temel gıda ürünlerinin stok durumu ve fiyatları denetlendi. Belediye görevlileri, marketlere giderek çeşitli ürünlerde fiyat araştırması yaptı. Ekipler, ayrıca yağda stokçuluk yapılıp yapılmadığını inceledi.

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Foto - Ardahan'da da stokçuluğun ve fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, AA muhabirine, kentte belli aralıklarla denetimler yapıldığını söyledi. Zorba,

Ardahan'da da stokçuluğun ve fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, AA muhabirine, kentte belli aralıklarla denetimler yapıldığını söyledi. Zorba, "Bu çalışmayı Ticaret İl Müdürlüğümüz ile koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz." dedi. Kars'taki marketlerde de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi gerçekleştirildi. Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla marketlerde denetim yapıldı. Marketlerin depolarını inceleyen ekipler, stokçuluk yapılıp yapılmadığını da kontrol etti. Şehir genelinde denetimler devam ediyor. Erzincan'da da stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla market denetimleri devam ediyor. Ticaret İl Müdürlüğü, Defterdarlık, polis ve belediye zabıta ekiplerinin marketlerde yaptığı kontrollerde, fahiş fiyat farkı, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyumsuzluk, etiketsiz ürün satışı ve stok yapılması gibi konular inceleniyor. Ekipler, marketlerde ayçiçeği yağı ile unun raf fiyatlarını da kontrol ediyor.

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