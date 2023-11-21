Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

Cadde, sokaklar ile park halindeki araçların kar ve buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, çok sayıda ağaç da yoğun kar nedeniyle devrildi. Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı. Vatandaşlar da iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerini kar ve buzdan temizledi.