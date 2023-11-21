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Yaşam
12
Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

2023-11-21 12:26:12
Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da sonbaharda etkili olan kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmadı.

#1
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

Sonbahar mevsiminin son ayı kasımda Erzurum, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar, bugün yerini soğuk havaya bıraktı. Kar kalınlığının 28 santimetre ölçüldüğü Erzurum'da, gece hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece kaydedildi.

#2
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

Cadde, sokaklar ile park halindeki araçların kar ve buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. Yollardaki buzlanma nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, çok sayıda ağaç da yoğun kar nedeniyle devrildi. Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı. Vatandaşlar da iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerini kar ve buzdan temizledi.

#3
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Ardahan'da da kar yağışı sonrası soğuk hava etkisini sürdürüyor. Dondurucu soğuklar nedeniyle yollarda buzlanma oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. İl merkezinde kar kalınlığı 18 santimetre ölçüldü.

#4
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

Kars'ta da dün etkili olan yoğun kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Termometrelerin gece sıfırın altında 1 dereceyi gösterdiği kentte, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Sarıkamış ilçesinde de kar yağışıyla sarıçam ormanları, karla kaplandı. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme çalışması başlattı. Kar yağışına sevinen çocuklar da okul bahçesinde kardan adam yaptı, kar topu oynadı. Akyaka ilçesinde de kar yağışıyla köyler beyaza büründü.

#5
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

Tunceli’nin Ovacık, Pülümür ve Mazgirt ilçelerinde de soğuk havanın etkisiyle bitkiler kırağı tuttu. Derelerin de kısmen buzla kaplandığı ilçelerde, çatı saçaklarında buz sarkıtları oluştu. Bölgede yaşayan bazı kuş türleri soğuk nedeniyle doğal ortamlarında yiyecek bulmakta güçlük çekti.

#6
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

#7
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

#8
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

#9
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

#10
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

#11
Foto - Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava "kara kış"ı aratmıyor

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