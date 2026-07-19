  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sosyal medya fenomeni kardeşler apar topar gözaltına alındı! Suçlamalar mide bulandırdı Kesim sırasında dikkat uyarısı: Karpuzdaki o çatlaklar bakteri sinyali... İşte detaylar Biri 103, diğeri 100 yaşında! Asırlık çiftin sağlık iksiri bu üç besinde saklı Guardian, Trump konusunda tüm dünyayı uyardı! Yakında devreye girecek: Engelli araç başvurularında yeni dönem! Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu Suudi Arabistan’dan gelen haber Türkiye’yi yasa boğmuştu! Facianın yaşandığı ev böyle görüntülendi Tatilden dönen ailenin otomobili alev alev yandı muhtemel faciadan dönüldü Adliyelerde kapılar kapanıyor: Yargıda ‘adli tatil’ dönemi için geri sayım başladı
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

Türk Deniz Kuvvetlerinin Lazkiye ziyareti, Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini değiştirecek kritik bir sürecin başladığına işaret ediyor. Uzmanlar, Türkiye'nin Libya ve Mısır'ın ardından Suriye ile geliştirdiği bu yeni güvenlik iş birliğinin, bölgedeki Türkiye karşıtı oluşumların hareket alanını kısıtlayacağını belirtiyor. Bu hizalanmanın, bölgede Türkiye lehine istikrarlı bir düzen inşa edebileceği değerlendiriliyor.

#1
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Alptekin, Türk Deniz Kuvvetlerinin Lazkiye Limanı'na yaptığı ziyareti ve bu durumun Türkiye-Suriye ilişkileri açısından taşıdığı önemi AA Analiz için kaleme aldı.

#2
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindeki heyet, 13 Temmuz günü Lazkiye'yi ziyaret etti. Lazkiye Limanı'nda Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed El Suud tarafından karşılanan heyet, Suriye'de bir dizi toplantı gerçekleştirdi. Türkiye'nin en gelişmiş ve yerli üretim fırkateynlerinden TCG İstanbul'un, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın bizzat katılımıyla Lazkiye'ye demir atması, rutin bir askeri ziyaretin ötesine geçen önemli bir gelişmedir.

#3
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

Bu ziyaret, Türkiye ile Suriye arasında pek çok kulvarda gelişen stratejik ortaklığın askeri boyutunu gösterdiği gibi, Türkiye'nin Suriye'nin yeniden yapılanmasında uzun vadeli bir rol üstlenmeye hazır olduğunu da ortaya koymaktadır. Türkiye'nin güçlü donanması, gelişmiş savunma sanayii ve denizcilik tecrübesi düşünüldüğünde, iki ülke arasında ortak askeri eğitim programlarından kıyı güvenliğine, sahil güvenlik yapılanmasından deniz gözetleme sistemlerine kadar geniş bir işbirliği alanı mevcuttur. Askeri işbirliğinin bu ziyaretle somutlaşan boyutunun önemli ekonomik sonuçları da olacaktır. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda enerji jeopolitiği açısından da kritik önem taşımaktadır. Suriye, Akdeniz kıyıları açıklarındaki enerji sahalarını uluslararası yatırımlara açmayı planlamaktadır.

#4
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

Bu konuda açık kaynaklara yansıyan, pek çok uluslararası enerji şirketinin gösterdiği ilgi bu potansiyeli ortaya koymaktadır. Bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi için deniz güvenliği merkezi önemdedir. Limanların emniyeti, enerji altyapısının ve deniz ulaştırma hatlarının güvenliği, uluslararası yatırımcıların risk hesaplamalarında belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle güçlü bir deniz güvenliği mimarisi, ekonomik kalkınmanın ve enerji projelerinin hayata geçirilmesinin de temel ön koşullarından biridir. Türkiye'yi dışlayan East-Med projesinin akıbetinin gösterdiği üzere enerji yatırımları için öncelikle güvenlik sağlanmalı, projenin yapım ve operasyon süreçlerinde bir tehditle karşılaşmayacağı koşullar sağlanmalıdır.

#5
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

Böylesi koşullar sağlanmadan uluslararası şirketlerin milyarlarca dolarlık yatırım yapması mümkün değildir. Türkiye'nin Suriye donanmasının güçlenmesi ve özellikle İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan blokundan kaynaklanabilecek deniz güvenliği tehditlerine karşı sağlayacağı askeri ve teknik destek yalnızca Suriye'nin savunma kapasitesini artırmayacak; enerji yatırımları, deniz ticareti ve kıyı güvenliği açısından daha öngörülebilir bir ortam oluşturarak bölgesel ekonomik istikrara katkı sağlayacaktır. Bu ziyareti dikkati çekici kılan bir diğer yönü ise ziyaretin gerçekleştiği liman ve gerçekleşme zamanıdır. Ziyaret için Lazkiye Limanı'nın seçilmiş olması bir tesadüf değildir. Lazkiye, Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olmasının yanında bölgesel ve küresel güçlerin de geçmişten beri önem verdiği bir noktadır. Lazkiye uzun yıllar Rusya'nın Tartus kentindeki deniz üssüyle birlikte Akdeniz'de sahip olduğu iki askeri üssünden birine (Hmeymim hava üssü) ev sahipliği yapmıştır.

#6
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

Bir yandan da Kıbrıs adasının doğusunda yer almasıyla İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan arasında kurulmaya çalışılan enerji ve güvenlik koridoruna hakim bir konumda yer almaktadır. Güçlü bir Suriye donanması, Lazkiye'de güçlendirilmiş, etkili bir deniz üssü ve etkin bir ticari liman, bölgesel deniz jeopolitiğine önemli etkide bulunacaktır. Zira 8 Aralık 2024 devrimiyle Esed rejiminin çöküşü sonrasında İsrail'in Suriye'nin deniz ve hava kuvvetlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiği, ülkenin zaten iç savaş yıllarında darmadağın olmuş askeri kapasitesinden kalan unsurları da büyük ölçüde ortadan kaldırdığı unutulmamalıdır. Ziyaretin zamanlaması da dikkati çekicidir. Türkiye bu ziyareti Ankara'daki NATO zirvesinin üzerinden henüz bir hafta geçmeden gerçekleştirmiştir.

#7
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da katılmıştır. Türkiye, Suriye'nin uluslararası sistemden tamamen izole edilip yalnızlaştırılmış bir aktör olmaktan çıkmasında aktif bir rol oynamaktadır. 50 yıllık Baas rejiminin bıraktığı izleri ve iç savaş yaralarını onarmaya çalışan Suriye'nin ise bu normalleşme sürecinde en büyük destekçisi Türkiye olarak öne çıkmaktadır. Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump'la Ankara'daki NATO zirvesinde görüşmesi Suriye'nin normalleşme sürecini baltalamak için fırsat kollayan, bu konuda Trump'tan onay ve destek bekleyen İsrail'e aradığı fırsatı vermemektedir.

#8
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

İsrail'in tüm bölgede hissedilen saldırganlığının dizginlenmesinden Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hakkaniyetli ve istikrarlı bir paylaşım hedefine kadar pek çok bölgesel mesele Suriye'nin geleceği ile doğrudan ilintilidir. Bu sebeple, Türk Deniz Kuvvetlerinin Lazkiye ziyareti, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin de ötesinde, bölgesel güvenlik mimarisini dönüştürecek gelişmelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Türkiye'nin son yıllara kadar daha dar bir alanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) odaklı sürdürülen Akdeniz politikası, artık başka aktörlerin de eklemlenmesiyle genişlemektedir. KKTC ile yakın ilişkisini sürdüren Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni ortaklıklar da inşa etmektedir.

#9
Foto - Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu

Bunun bir örneği, Türkiye ile Libya arasında Kasım 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ve Türkiye'nin o günden bugüne Libya ile geliştirdiği güvenlik işbirliğidir. Bir diğer örnek, Eylül 2025'te gerçekleştirilen Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı ile somutlaşan ve her geçen gün derinleşen Mısır ile işbirliğidir. Bu işbirliği ağı Suriye ile yeni bir kulvar daha kazanmaktadır. Türkiye, Doğu Akdeniz'de artık ulusal çıkarlarını tek başına savunmamakta, bölgesel istikrarı dost ülkelerle geliştirdiği kazan-kazan yaklaşımıyla taçlandırmaktadır. Türkiye'nin Libya, Mısır, Suriye gibi Akdeniz ülkeleriyle geliştirdiği böylesi bir güvenlik bloku, bölgede East-Med benzeri Türkiye'yi dışlayan oluşumları, İsrail gibi saldırgan ülkelerin istikrarsızlaştırıcı çabalarını ve benzer girişimlerin hareket alanını önemli ölçüde daraltabilir. Türkiye'nin merkezinde yer aldığı böylesi bir hizalanma, bölgesel güç dengelerini Türkiye lehine yeniden şekillendirebilir, istikrarlı bir bölgesel düzen inşa edebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cimbom’dan yeni transfer! Ivanovic imzayı attı
Spor

Cimbom’dan yeni transfer! Ivanovic imzayı attı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı basketbolcu Nikola Ivanovic ile sözleşme imzaladı.
Cezaevinden bugün çıkmıştı! CHP’li eski başkan yeniden tutuklandı
Gündem

Cezaevinden bugün çıkmıştı! CHP’li eski başkan yeniden tutuklandı

"İrtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP’li Fikret Albayrak, 2 aydır kaldı..
Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu
Spor

Beşiktaş-Midtjylland maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacağı Midtjylland maçına İspanyol hakem Ricardo de Burgos atandı...
Görünmez tehlike can almaya devam ediyor! Kene kabusu kırsaldan vuruyor hastaneler alarm veriyor!
Sağlık

Görünmez tehlike can almaya devam ediyor! Kene kabusu kırsaldan vuruyor hastaneler alarm veriyor!

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, havaların ısınmasıyla ..
Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama
Gündem

Uluslararası ajanslar son dakika kodu ile duyuruyor! Hamaney'den görülmemiş açıklama

İran dini lideri Mücteba Hamaney uzun süren sessizliği bozdu. Hamaney, tekrardan patlak veren gerilimle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "A..
Yazıcıoğlu soruşturmasında korkunç itiraf geldi!
Gündem

Yazıcıoğlu soruşturmasında korkunç itiraf geldi!

17 yıl sonra açılan Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, şüphelilerin ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23