Doğu Akdeniz’de Türkiye merkezli yeni blok kuruluyor: Dünyayı titreten hamlede Libya ve Mısır’ın ardından son ortak o ülke oldu
Türk Deniz Kuvvetlerinin Lazkiye ziyareti, Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini değiştirecek kritik bir sürecin başladığına işaret ediyor. Uzmanlar, Türkiye'nin Libya ve Mısır'ın ardından Suriye ile geliştirdiği bu yeni güvenlik iş birliğinin, bölgedeki Türkiye karşıtı oluşumların hareket alanını kısıtlayacağını belirtiyor. Bu hizalanmanın, bölgede Türkiye lehine istikrarlı bir düzen inşa edebileceği değerlendiriliyor.