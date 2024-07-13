Doğasıyla mest ediyor! Türkiye'nin saklı cenneti: Tufantepe

Almus Kaymakamı Emre Çömen, vatandaşları Tufantepe’nin tüm güzelliklerini yerinde görmeleri, eşsiz göl manzarasıyla doğa ile iç içe zaman geçirebilmeleri için Almus’a davet etti. Kaymakam Çömen, yeşilin mavi ile buluştuğu bu eşsiz doğada, yalnızca manzaranın tadını çıkarmak için bile gelmeye değer olduğunu ifade etti.