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Doğasıyla mest ediyor! Türkiye'nin saklı cenneti: Tufantepe

2024-07-13 16:13:50
Doğasıyla mest ediyor! Türkiye'nin saklı cenneti: Tufantepe

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Tufantepe, manzarası ve doğasıyla mest ediyor.

#1
Foto - Doğasıyla mest ediyor! Türkiye'nin saklı cenneti: Tufantepe

Tokat'ta 1984-1989 yıllarında görev yapan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu tarafından turizme kazandırılan Tufantepe, doğal güzellikleri, eşsiz yürüyüş yolları ve 2017 yılında yeniden restore edilen öğretmenevinde konaklama imkanı ile doğanın tadını çıkartmak isteyenlerin vazgeçilmez uğrak noktası oluyor.

#2
Foto - Doğasıyla mest ediyor! Türkiye'nin saklı cenneti: Tufantepe

Ahşap platformlar üzerinden yapılan yürüyüşlerle doğa ile iç içe olmanın keyfini çıkaran vatandaşlar özellikle hafta sonu tatillerini burada değerlendiriyor.

#3
Foto - Doğasıyla mest ediyor! Türkiye'nin saklı cenneti: Tufantepe

Doğanın tüm güzelliklerine tanıklık eden Tufantepe, yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlere de ev sahipliği yapıyor.

#4
Foto - Doğasıyla mest ediyor! Türkiye'nin saklı cenneti: Tufantepe

Almus Kaymakamı Emre Çömen, vatandaşları Tufantepe’nin tüm güzelliklerini yerinde görmeleri, eşsiz göl manzarasıyla doğa ile iç içe zaman geçirebilmeleri için Almus’a davet etti. Kaymakam Çömen, yeşilin mavi ile buluştuğu bu eşsiz doğada, yalnızca manzaranın tadını çıkarmak için bile gelmeye değer olduğunu ifade etti.

#5
Foto - Doğasıyla mest ediyor! Türkiye'nin saklı cenneti: Tufantepe

Arkadaşları ile birlikte hafta sonu tatilini fırsat bilen ve doğanın tadını çıkaran Dilşat Yeter, Tufantepe'de huzur bulduklarını kaydetti. Yeter, manzaranın keyfini çıkarmak isteyenleri de Tufantepe'ye davet ederek, "Bugün Tokat'ın Almus ilçesinde Tufantepe mevkiindeyiz. Doğa ile iç içe huzur bulabileceğiniz yemyeşil bir ortam. Sevdiklerinizle birlikte vakit geçirebileceğiniz bu nezih ortama herkesi bekliyoruz" dedi.

#6
Foto - Doğasıyla mest ediyor! Türkiye'nin saklı cenneti: Tufantepe

Ailesi ile birlikte Tufantepe'ye gelen Haktan Çeper ise, "Bugün ailemizle gelmek için Tufantepe'yi seçtik. Yeşilliğiyle ve barajıyla Almus'un en güzel yerlerinden birisi. Sizleri de bu güzel yere davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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