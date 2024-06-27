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Yaşam
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Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi

2024-06-27 23:40:39
Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi

Doğasıyla dikkat çeken Uludaz Tepesi, ağırladığı uğur böcekleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi

Kahramanmaraş'ta uğur böceklerinin göç ettiği 2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların gözde rotası oldu.

#2
Foto - Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi

Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde yaşayan, renkleri ve yoğunluklarıyla dikkati çeken uğur böcekleri, doğa turizmi için bölgeye gelen ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi

#4
Foto - Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi

#5
Foto - Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi

#6
Foto - Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi

#7
Foto - Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi

#8
Foto - Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi

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