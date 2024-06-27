2024-06-27 23:40:39 Doğaseverlerin yeni rotası: Uludaz Tepesi
Doğasıyla dikkat çeken Uludaz Tepesi, ağırladığı uğur böcekleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Enflasyonda tek hane için kritik tarih! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Geçiş süreci tamamlandı" diyerek duyurdu
Kur'an'da da adı geçiyor! Bir avucu tansiyon ilacı etkisine sahip, kolesterolü düşürüp demir ve potasyum depolarını dolduruyor!
Doğasıyla dikkat çeken Uludaz Tepesi, ağırladığı uğur böcekleri ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Kahramanmaraş'ta uğur böceklerinin göç ettiği 2 bin 260 rakımlı Uludaz Tepesi, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların gözde rotası oldu.
Uludaz Tepesi'nde koloniler halinde yaşayan, renkleri ve yoğunluklarıyla dikkati çeken uğur böcekleri, doğa turizmi için bölgeye gelen ziyaretçinin ilgisini çekiyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23