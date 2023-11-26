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Doğaseverlerin vazgeçilmez rotası: Celkan Şelalesi

2023-11-26 16:55:06
Doğaseverlerin vazgeçilmez rotası: Celkan Şelalesi

Van'ın Çatak ilçesindeki Celkan Şelalesi, her mevsim doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

#1
Foto - Doğaseverlerin vazgeçilmez rotası: Celkan Şelalesi

Atlıhan Mahallesi sınırlarında bulunan şelale, el değmemiş doğası ve güzellikleriyle ziyaretçileri ağırlıyor.

#2
Foto - Doğaseverlerin vazgeçilmez rotası: Celkan Şelalesi

Kentte faaliyet yürüten Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri şelalenin bulunduğu bölgede etkinlik düzenledi.

#3
Foto - Doğaseverlerin vazgeçilmez rotası: Celkan Şelalesi

İlçede bir araya gelen kulüp üyesi 4 kişi, 3 bin 100 rakımlı dağa tırmanarak, yaklaşık 50 metre yüksekten akan şelaleye ulaştı.

#4
Foto - Doğaseverlerin vazgeçilmez rotası: Celkan Şelalesi

Seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturan şelaleyi görüntüleyen doğaseverler, bir süre dinlendikten sonra inişe geçti.

#5
Foto - Doğaseverlerin vazgeçilmez rotası: Celkan Şelalesi

Kulüp başkanı Ömer Demez, sonbahardaki renk cümbüşüyle insanları kendine hayran bıraktığını söyledi.

#6
Foto - Doğaseverlerin vazgeçilmez rotası: Celkan Şelalesi

Şelalenin el değmemiş doğası ve güzellikleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu belirten Demez, şunları kaydetti:

#7
Foto - Doğaseverlerin vazgeçilmez rotası: Celkan Şelalesi

"Dağların arasında saklı kalan doğa harikası şelalenin zor bir rotası var. İlimizin en büyük şelalelerinden biri. Üyelerimizle inceleme yaptık. Yaklaşık 50 metre yükseklikten akıyor. Gezi rotamızı belirledik. Şelaleyi doğaseverlerle buluşturmayı, turizme kazandırmayı hedefliyoruz."

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