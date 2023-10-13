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Aktüel
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Doğaseverlere ayı sürprizi

2023-10-13 09:27:57
Doğaseverlere ayı sürprizi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası’na giden doğaseverler ayı sürpriziyle karşılaştı.

#1
Foto - Doğaseverlere ayı sürprizi

Doğa harikası Nemrut Kalderası ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

#2
Foto - Doğaseverlere ayı sürprizi

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi bünyesinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 247 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, son dönemde burada yaşayan ayılarla da gündemdeki yerini koruyor.

#3
Foto - Doğaseverlere ayı sürprizi

Kalderayı ziyaret eden doğaseverler, ayılarla karşılaşmaları sonucu büyük sürpriz yaşadı.

#4
Foto - Doğaseverlere ayı sürprizi

Ünal Emen isimli vatandaş, ayıların vahşi hayvanlar olduğunu belirterek, “Buradaki ayılar sanki evcil hayvanlar. Buraya gelen ziyaretçiler de ayılara alışmış” dedi.

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