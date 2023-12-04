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Doğanın renkleri hayran bıraktı

2023-12-04 18:47:34
Doğanın renkleri hayran bıraktı

Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

#1
Foto - Doğanın renkleri hayran bıraktı

Malatyalıların uğrak yerlerinden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı'nda yaprakların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu.

#2
Foto - Doğanın renkleri hayran bıraktı

Parktaki ağaçların sararmış görüntüsü görsel şölen sunarken, tabiat parkına gelen aileler ve fotoğraf severler, burada fotoğraf çekerek keyifli dakikalar geçiriyor.

#3
Foto - Doğanın renkleri hayran bıraktı

#4
Foto - Doğanın renkleri hayran bıraktı

#5
Foto - Doğanın renkleri hayran bıraktı

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