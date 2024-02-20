Doğalgaz Yenilenebilir mi, tükenir mi? Tespit edildi: Rezerv keşfedildi

Doğalgaz ise, milyonlarca yıl süren jeolojik süreçler sonucunda oluşan organik maddelerin çürümesi ve sıkışmasıyla meydana gelir. Bu süreç, doğalgazın oluşumunda çok uzun zaman alır ve bu nedenle yenilenebilir bir kaynak değildir. Doğalgaz, doğal gaz yataklarından çıkarılan ve bir zamanlar var olan organik maddelerin yanma ürünüdür. Yenilenebilir enerji kaynaklarına karşı doğalgazın bazı avantajları olsa da, bu, doğalgazın yenilenebilir olduğu anlamına gelmez. Doğalgazın yanma süreci, kömür veya petrol gibi diğer fosil yakıtlara göre daha temizdir ve atmosfere daha az kirletici salınımı yapar. Ancak, doğalgazın kullanımı sırasında atmosfere salınan karbon gazları küresel iklim değişikliğine katkıda bulunur.