2024-02-20 13:14:20 Doğalgaz Yenilenebilir mi, tükenir mi? Tespit edildi: Rezerv keşfedildi
Doğalgaz tıpkı petrol gibi enerji sektörünün en temel kaynaklarından bir tanesidir. Organik maddelerin çürümesi ve sıkışmasıyla meydana gelen doğalgaz, günümüz dünyasında çarkların dönmesi adına bir hayli önemli bir yere sahiptir. Doğalgaz yenilenebilir mi? sorusunun başta gelmesiyle birlikte oluşumu yüzyılları bulan doğalgazın özellikleri araştırılmaktadır. Doğalgaz enerjisi tükenir mi? sorusuyla yeraltı kaynaklarında bulunan bu değerli fosil yakıtın tükenip tükenmeyeceği merak edilir