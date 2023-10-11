2023-10-11 14:38:19 Doğal gaz faturası yüksek gelenler dikkat!
Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz faturaları da yükselmeye başlayacak.
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Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz faturaları da yükselmeye başlayacak.
Yüksek faturalarla karşılaşmak istemeyen vatandaşlar ise nasıl tasarruf sağlayabilecekleri konusunda araştırma yapmaya başladı. Faturanın rakamlarını düşürmek isteyenler için 5 yöntem belirlendi. Bu yöntemleri uyguladığınız takdirde faturanızda yarı yarıya farklılık olacağını göreceksiniz.
İŞTE MADDE MADDE YAPILMASI GEREKENLER… Havaların iyice soğumasıyla birlikte doğal gaz tüketimi de artmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda enerji maddelerine gelen zamlar nedeniyle vatandaşlar faturalarını tedirginlikle bekliyor.
Faturalarında tasarruf elde etmek isteyen vatandaşlar ısınma maliyetlerini nasıl düşürebilecekleri konusunda araştırmalar gerçekleştiriyor. Tasarruf yöntemleri ise enerji verimliliği uzmanlarından geldi. Uzmanların tavsiyelerini dinleyenler yarı yarıya tasarruf elde edebilecek.
Verimlilik uzmanları faturada gözle görülür fark görülebilmesi için oturulan evde yalıtım sistemimin olması gerektiğine işaret ediyor. Binada yalıtım yoksa faturanın neredeyse yarısı ısı kaybı olarak yansıyor.
Binada yalıtım bulunmuyorsa doğal gaz tüketiminin yarısının dışarıya gittiği aktarılıyor. Bankalardan kredi başvurusunda bulunarak yalıtım kredisi kampanyalarına katılım sağlamak mümkün. Yalıtıma harcanan para kısa süre içinde amorti edilebiliyor.
Binasında yalıtım olmayan vatandaşlara da tavsiyeler geldi. Evinde yalıtımı olmayan vatandaşlar peteklerin arkalarına yalıtım malzemesi koyarak önlem alabiliyor.
Nalburlarda satılan oldukça uygun fiyatlı bu malzemeler sayesinde büyük tasarruf elde edebilirsiniz. Pencere ve kapı kenarlarına yalıtım süngerleri çekmek de faturaya etki ediyor.
Mutfak doğal gazı tüketiminde önlem almak isteyen vatandaşlarla da yöntemler paylaşıldı. Kapağı açık halde yemek pişirildiği taktirde daha fazla gaz tüketimi yaşanmaktadır.
Bu nedenle uzmanlar vatandaşlara yemeklerini kapaklı şekilde pişirmeleri gerektiğini öneriyor. Bu püf noktaları basit ama sonuçları oldukça önemli noktalardır.
Su ısıtmaya yönelik kullanılan doğal gazdan da tasarruf elde etmek mümkün. Kişi başı harcanan su miktarını azaltarak hem sudan hem de doğal gazdan tasarruf elde etmek mümkün hale geliyor.
Isınma ve su ısıtma konusunda çok daha fazla tasarruf etmek için herşeyi gerektiği ve ihtiyaç olduğu kadar kullanmak uygun olacaktır.
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