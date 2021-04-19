Doğada kendiliğinden yetişiyor! Kilosu 2 bin TL

30 ton mantar üretince mesleğini bırakıp üretici oldu - Öte yandan geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki harita mühendisi Merve Ulusoy, yıllık 30 ton mantar üretimi gerçekleştirince mesleğini bırakıp üretici olmuştu. KTÜ'yü bitirerek özel bir firmada harita mühendisi olarak çalışan Merve Ulusoy, aldığı belge sayesinde sera kurup Trabzon ve çevre illere istiridye mantarı satmaya başladı. Ulusoy, "Ofis ortamında olmaktansa toprakla ve doğayla iç içe olmayı tercih ettim" dedi. Karadeniz Teknik Üniversitesini (KTÜ) bitirip özel bir firmada mühendis olarak çalışmaya başlayan bir çocuk annesi Ulusoy, eşi ile mantar yetiştiriciliği kursuna katılarak belge aldı. Ulusoy, kendi imkanlarıyla Akçaabat ilçesinin Akçaköy Mahallesi'nde sera kurduktan sonra üretime geçerek harita mühendisliğini bırakırken ikinci serasını da oluşturdu. Eşinin desteğiyle 300 metrekarelik alanda kurdukları seralarda yılda 30 ton istiridye mantarı yetiştiren Ulusoy, Trabzon dahil 5 ile satış yapıyor. Ulusoy, mühendis olarak çalışırken hobi olarak başladığı mantar yetiştiriciliğinde kendi işinin patronu olduğunu söyledi. Toprakla uğraşmayı sevdiğini ifade eden Ulusoy, "Ofis ortamında olmaktansa toprakla ve doğayla iç içe olmayı tercih ettim. Yaptığım araştırmalar sonucunda nem ve sera ortamını sağlayabileceğimi düşündüğüm için mantar yetiştirmek istedim." dedi. Merve Ulusoy, Trabzon'da çok fazla mantar üreticisi olmadığını belirterek şunları kaydetti: "Çocukluğumu köyde geçirdiğim için serayı da burada yapmanın güzel olacağını düşündüm. İlk seramı kurduktan sonra önümü görmek istedim. Halkımıza da yavaş yavaş mantarı tanıtmaya başladık. İstiridye mantarı vitamin ve besin değeri oldukça yüksek. Protein açısından etle aynı değerde. Müşteri potansiyelini oluşturunca ikinci seramızı da kurduk. Hobi olarak başladığım işte üretici olmayı tercih ederek harita mühendisliğini bırakmış oldum." İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Akçaabat Ziraat Odası, Halk Eğitim Merkezince düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursuna katıldığını anlatan Ulusoy, "Kursta mantar üretiminin tüm detaylarını öğrendik. Üretirken nelere dikkat edilmeli, yetiştirilmesi ve hangi mevsim hangi tohum ekilir gibi eğitimleri eşimle birlikte alarak belge almaya hak kazandık. O da bana boş zamanlarında yardımcı oluyor." diye konuştu.