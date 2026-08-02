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Ekonomi
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Petrol devlerinden kritik hamle! Eylül ayında musluklar açılıyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Petrol devlerinden kritik hamle! Eylül ayında musluklar açılıyor!

OPEC+ grubu üyesi 7 ülke, eylül ayı itibarıyla petrol üretimini beklentiler doğrultusunda günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.

#1
Foto - Petrol devlerinden kritik hamle! Eylül ayında musluklar açılıyor!

Küresel piyasa koşullarını değerlendiren petrol devleri, piyasa istikrarını desteklemek amacıyla üretimi kademeli olarak yükseltecek.

#2
Foto - Petrol devlerinden kritik hamle! Eylül ayında musluklar açılıyor!

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman, küresel piyasa koşulları ve görünümünü değerlendirmek üzere çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

#3
Foto - Petrol devlerinden kritik hamle! Eylül ayında musluklar açılıyor!

Toplantıda, ülkelerin "petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri" doğrultusunda ve Nisan 2023'te duyurulan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü üretim kesintileri kapsamında, eylül ay itibarıyla toplam üretimlerinin günlük 188 bin varil artırılması kararlaştırıldı.

#4
Foto - Petrol devlerinden kritik hamle! Eylül ayında musluklar açılıyor!

Karar kapsamında en yüksek üretim artışı günlük 62'şer bin varille Suudi Arabistan ve Rusya'da gerçekleştirilecek. Gelecek ay, Irak günlük 26 bin varil, Kuveyt 16 bin varil, Kazakistan 10 bin varil, Cezayir 6 bin varil ve Umman ise 5 bin varil üretim artışına gidecek.

#5
Foto - Petrol devlerinden kritik hamle! Eylül ayında musluklar açılıyor!

Grubun bir sonraki toplantısı ise 6 Eylül'de yapılacak.

#6
Foto - Petrol devlerinden kritik hamle! Eylül ayında musluklar açılıyor!

OPEC+ grubunun üretim kesintileri, Mart 2025 itibarıyla günlük 5,85 milyon varile ulaşmıştı. Bu miktar, grubun Ekim 2022'de açıkladığı günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi, Nisan 2023'te duyurduğu günlük 1,65 milyon varillik gönüllü kesinti ve Kasım 2023'te ilan ettiği günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintiden oluşuyordu.

#7
Foto - Petrol devlerinden kritik hamle! Eylül ayında musluklar açılıyor!

Söz konusu ülkeler, geçen yılın nisan-eylül döneminde kademeli üretim artışına giderek bu kesintilerin günlük 2,2 milyon varillik bölümünü geri almıştı. Ekim 2025'ten itibaren ise günlük 1,65 milyon varillik kesintinin kademeli olarak geri çekilmesi süreci başlatılmıştı.

#8
Foto - Petrol devlerinden kritik hamle! Eylül ayında musluklar açılıyor!

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